Україна скорочує відставання від минулого року за запасами газу в сховищах

Україна активно закачує природний газ до підземних газосховищ, скорочуючи відставання від минулого року.

Про це повідомив аналітик ринку природного газу ExPro Михайло Свищо.

"Україна активно готується до наступного опалювального сезону, закачуючи газ до підземних сховищ. Якщо на початку червня дійсно відставання (за рівнем запасів у сховищах, – ред.) було 25% від минулого року, то вже зараз можна говорити, що це відставання менше 20% і що далі, то воно скорочується", – сказав Свищо.

Він висловив сподівання, що до початку опалювального сезону вдасться повністю подолати відставання від минулого року.

Скорочувати відставання вдається як за рахунок газу власного видобутку, так і за рахунок імпорту.

За оцінками ExPro, до початку наступного опалювального сезону в українських сховищах необхідно мати щонайменше 13 млрд кубометрів природного газу в підземних сховищах.

"Минулого року на початок опалювального сезону в сховищах було накопичено трохи менше 13 млрд кубометрів природного газу і цього, в принципі, вистачало для проходження, якби не російські масовані обстріли в лютому, коли Росія атакувала український газовидобуток. Якщо ми накопичимо 13 млрд кубометрів газу в сховищах до 1 листопада з умовою, що ми так само протягом зими продовжуватимемо імпортувати природний газ, то цього вистачить для проходження зими", – зауважив Свищо.

Разом із цим він додав, що підтримка іноземних партнерів є суттєвою.

"У нас досить хороша співпраця з іноземними партнерами, якраз за рахунок того, як активно проводять політику зокрема "Нафтогаз" та Міністерство енергетики, які спілкуються з міжнародними партнерами", – сказав Свищо.

За його словами, серед іноземних партнерів кошти на закупівлю газу для "Нафтогазу" виділяють Європейський банк реконструкції та розвитку, також ведуться активні перемовини з Європейським інвестиційним банком. Крім того, окремо можна виділити уряд Норвегії, який виділяє кошти на грантовій основі.

Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

Як повідомлялося, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу на 6 червня перевищили 7 млрд кубометрів. Наразі сховища заповнені на 22,6%.

За прогнозами Національного банку України, імпорт газу цього року коштуватиме Україні майже $3 млрд.