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Норвегія допоможе Україні закрити дефіцит газу на 1 мільярд євро: Зеленський розповів про "позитивний сигнал"

Норвегія може виділити Україні газ на 1 мільярд євро, – Зеленський

Норвегія може надати Україні газ для проходження наступного опалювального сезону вартістю 1 мільярд євро.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Вільнюсі напередодні увечері, передає Укрінформ.

Голова держави зауважив, що зустрічався із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

"Ми обговорювали питання, які важливі для України зараз. Я отримав від нього позитивний сигнал. Це щодо газу: якщо у нас буде дефіцит взимку, чи можемо ми розраховувати на відповідний об'єм. Я сьогодні отримав від Йонаса підтримку", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що може йтися про постачання газу вартістю 1 мільярд євро.

"Ми домовилися, що будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться (йдеться про втрати українського газовидобутку внаслідок російських атак, – ред.), якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення. І тому є відповідний об'єм. Половину ми знайшли, а половини нам не вистачало. Скажу так: на мільярд євро", – розповів президент.

Читайте також: "Нафтогаз" почав сезон закачування газу у сховища. Зараз запаси найменші в історії

Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. Частково його вдалося відновити.

Втім, запаси природного газу в українських підземних сховищах були виснажені за роки повномасштабної війни. Станом на середину травня вони були найменшими за останні 11 років.

Раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.

Водночас, за прогнозами НБУ, імпорт газу цього року коштуватиме Україні майже $3 млрд.

Автор: 

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Як не послухати, у нас цих "позитивних сигналів" хоч греблю гати. Але щось жити легше не стає, ото ж дивина...
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03.06.2025 10:20 Відповісти
Так жити зараз в Україні не мед! Але ж живемо і боремось, так що не все так погано!
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03.06.2025 10:23 Відповісти
Норвежцям велика подяка
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03.06.2025 10:35 Відповісти

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