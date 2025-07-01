Падіння на ринку іпотеки призупинилося, обсяги кредитування у квітні зросли, – НБУ

Українські банки у квітні 2025 року видали 458 іпотечних кредитів на загальну суму 834,8 млн грн, що трохи більше, ніж у попередньому місяці.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк України (НБУ).

Зокрема, ️261 кредит на 492,3 млн грн було видано на придбання нерухомості на первинному ринку, з них 91 на 173,2 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно (тобто на квартири у ще недобудованих будинках). Ще 197 кредитів на 342,5 млн грн банки видали на придбання житла на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 9,7% на вторинному ринку.

"Якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%", – зауважили в НБУ.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано:

у Київській області (156 договорів на загальну суму 288,2 млн грн, або 34,5% від загального обсягу);

️у місті Києві (103 договори на 223,7 млн грн);

️у Львівській області (26 договорів на 48,8 млн грн);

️в Івано-Франківській області (17 договорів на 30,8 млн грн);

️у Дніпропетровській області (16 договорів на 28,9 млн грн).

Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 11 банків.

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Як повідомлялося, українські банки у березні 2025 року видали 427 іпотечних кредитів на загальну суму 795 млн грн.

У лютому 2025 року українські банки видали 516 іпотечних кредитів на загальну суму 926 млн грн.

У січні 2025 року українські банки видали 475 іпотечних кредитів на загальну суму 867 млн грн.

У грудні 2024 року українські банки видали 379 іпотечних кредитів на загальну суму 672 млн грн, що більш ніж удвічі менше, ніж у листопаді. Цей показник також виявився найменшим із червня 2023 року.

У Нацбанку пояснювали, що на зменшення обсягів видачі іпотеки приблизно на третину вплинули запроваджені восени минулого року зміни до програми "єОселя". Цими змінами більшості категорій позичальників заборонили брати кредити на придбання квартир у будинках віком понад 3 роки. У Мінекономіки пояснювали, що такі вимоги до віку нерухомості мають допомогти розвитку будівельної галузі.