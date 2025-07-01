Приватизація "Укрбуду": Фонд держмайна відхилив пропозицію переможця аукціону

Фонд держмайна дискваліфікував компанію "Петро ойл енд кемікалс" грузинського бізнесмена Давида Бежуашвілі, яка перемогла в аукціоні з приватизації 100% акцій державного акціонерного товариства "Будівельна компанія Укрбуд".

Таке рішення ФДМУ ухвалив 30 червня після отримання службової записки від Департаменту економічної безпеки та ризик-менеджменту, свідчать документи на сторінці аукціону на порталі "Prozorro.Продажі".

Зокрема, для переможця аукціону встановлені обмеження, передбачені пунктом 11 ч. 2 ст. 8 закону "Про приватизацію", якими забороняється приватизація держмайна підсанкційними та пов’язані з ними особи.

Відтак, Фонд держмайна визнав переможцем аукціону з приватизації "Укрбуду" наступного за запропонованою ціною учасника – ТОВ "Техно-онлайн", яке запропонувало сплатити за держкомпанію лише на 1 тис. грн менше, ніж переможець.

За даними у системі YouControl, ТОВ "Техно-онлайн" зареєстроване у 2007 році та займається оптовою торгівлею залізними виробами та опалювальним устаткуванням, власницею та директоркою фірми вказана Айаб Марина Сіфеддінівна. До березня 2025 року директором та власником фірми був Андрій Бойко.

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Як повідомлялося, переможцем аукціону з приватизації компанії "Укрбуд" 18 червня визнали ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс" Давіда Бежуашвілі, яке запропонувало сплатити за неї 805 млн грн.

Бежуашвілі – засновник і власник грузинського холдингу Georgia Industrial Group, опосередковано йому належить 29,3% акцій єдиного виробника інсуліну в Україні "Індар" він також є співвласником компанії, яка отримала в концесію Херсонський морський порт у 2020 році.