Вперше 49 грн за євро: Гривня встановила новий історичний рекорд
Курс гривні знизився щодо долара і четвертий день поспіль оновлює історичні мінімуми щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 2 липня, на рівні 41,8191 грн/$, порівняно із 41,7788 грн/$ у вівторок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 42 копійки – до 49,4093 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 1 липня, коли українська валюта опускалась до 48,9856 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Шах і мат порохоботи 😂🤙
Нагадайте. коли почалася війна, коли були окуповані промислові райони, і що в держбюджеті залишив вас срано-стабільний янукович?
Напевно здешевшав в кілька разів і людям вже не цікаво.
Тішаться сталевими 🥚🥚 Вовочки і їдять скумбрію по 8 гривень.
В 🐏🐑 всьо харашо 😂