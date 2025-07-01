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Новини Падіння гривні
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Вперше 49 грн за євро: Гривня встановила новий історичний рекорд

Офіційний курс долара і євро НБУ на 2 липня

Курс гривні знизився щодо долара і четвертий день поспіль оновлює історичні мінімуми щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 2 липня, на рівні 41,8191 грн/$, порівняно із 41,7788 грн/$ у вівторок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 42 копійки  до 49,4093 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 1 липня, коли українська валюта опускалась до 48,9856 грн за євро. 

Офіційний курс долара і євро НБУ на 2 липня

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2247) гривня (1592) євро (189) курс (1551) НБУ (9409) обмін валюти (751)


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Топ коментарі
+13
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q

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01.07.2025 16:29 Відповісти
+11
Несіть Зелі грамоту, і кличте журналістів. Він рекорди обожнює.
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01.07.2025 16:28 Відповісти
+8
Дякуюмо вкотре , сволоті 73%. Здохніть разом із своїм обранцем
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01.07.2025 16:34 Відповісти
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Несіть Зелі грамоту, і кличте журналістів. Він рекорди обожнює.
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01.07.2025 16:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q

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01.07.2025 16:29 Відповісти
Ну хоч тут щось росте )
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01.07.2025 16:31 Відповісти
Земразі взули людей заморозкою курсу долара в 22, тепер ще й на евро наживаються. Смерть земразям зрадникам.
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01.07.2025 16:31 Відповісти
Зате, при вашем Порошенко такого не було!
Шах і мат порохоботи 😂🤙
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01.07.2025 16:32 Відповісти
Дякуюмо вкотре , сволоті 73%. Здохніть разом із своїм обранцем
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01.07.2025 16:34 Відповісти
Які 73%? Від кого?
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01.07.2025 16:42 Відповісти
Тобто, якого євро 47 вас не дивує?
Нагадайте. коли почалася війна, коли були окуповані промислові райони, і що в держбюджеті залишив вас срано-стабільний янукович?
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01.07.2025 17:07 Відповісти
Гривня привязана к доллару! Он слабеет Евро растет!
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01.07.2025 16:39 Відповісти
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01.07.2025 16:39 Відповісти
Уперше!Потужно!
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01.07.2025 16:49 Відповісти
Курс 49 - це не межа, це початок шляху до 95 кварталу.
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01.07.2025 16:50 Відповісти
Гарно керують країною 5-6 менеджерів! Ефективно!
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01.07.2025 16:51 Відповісти
Ефектно
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01.07.2025 16:54 Відповісти
Так! Ефект ми бачимо і відчуваємо.
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01.07.2025 17:04 Відповісти
Під час війни дивно що не 54
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01.07.2025 17:22 Відповісти
Я б більше дякував за це європейським партнерам України, ніж її уряду.
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01.07.2025 17:37 Відповісти
Чомусь Наталя Скабєєва з г+г, останнім часом, не хоче розповідати кріпакам про "борщовий набір".
Напевно здешевшав в кілька разів і людям вже не цікаво.
Тішаться сталевими 🥚🥚 Вовочки і їдять скумбрію по 8 гривень.
В 🐏🐑 всьо харашо 😂
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01.07.2025 16:53 Відповісти
Що таке "Наталя Скабєєва"?
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01.07.2025 17:05 Відповісти
Мосійчучка. Скабєєва вона в душі.
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01.07.2025 17:18 Відповісти
👍
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01.07.2025 17:35 Відповісти
коли друкують забагато грошей, так буває. У нас їх регулярно друкують забагато, аое так знецінюється людська праця. Зарплати і доходи звичайних людей завжди відстають від друкарського верстату. Якщо у нас незмінний курс до ЄС, то могли б зробити євро національною валютою. Чорногорія з 2002 року має національною валютою євро, хоча вона не є членом ЄС. Могли б і у нас хоча б щось зробити для людей, а не забалакувати патріотизмом.
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01.07.2025 17:23 Відповісти
вован, давай жгі - ісчьо чуть-чуть асталось!!
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01.07.2025 17:46 Відповісти

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