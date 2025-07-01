Фонд держмайна заявив про рекордні за 10 років фінансові результати. ІНФОГРАФІКА

Фонд державного майна України за перше півріччя 2025 року вже залучив рекордні 5,18 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Там нагадали, що загальні фінансові результати ФДМУ включають надходження від приватизації та ПДВ, оренди, частини чистого прибутку державних підприємств та господарських товариств, включно з дивідендами, а з 2024 року – від продажу націоналізованих активів.

"Попри безпрецедентні виклики, Фонд демонструє стійкість та встановлює нові рекорди. Надходження у 5 176,59 млн грн за перше півріччя 2025 року є найкращим показником роботи за десятиліття. Ця значна сума свідчить про ефективну роботу ФДМУ, його здатність адаптуватися до мінливих умов та успішно залучати нові джерела надходжень", – заявила в.о. голови Фонду Іванна Смачило.

Вона додала, що ФДМУ продовжує невпинно працювати над підвищенням прозорості та ефективності управління державним майном, задля економічного зростання України.

У Фонді також наголосили, що приватизація націоналізованих активів та запуск великої приватизації відкрили нові перспективи та стали важливим джерелом надходжень.

Як повідомлялося, в травні Кабінет Міністрів затвердив зміни у правилах продажу об’єктів малої приватизації. Раніше державне майно можна було продавати на аукціонах із поетапним зниженням ціни – аж до 99%, через це об’єкти йшли майже за безцінь. Тепер же уряд обмежив зниження стартової ціни на першому аукціоні – не більше ніж на 50%. Уже на повторному аукціоні правило 99% залишається.