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Новини
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Фонд держмайна заявив про рекордні за 10 років фінансові результати. ІНФОГРАФІКА

Фонд держмайна заявив про рекордні за 10 років надходження

Фонд державного майна України за перше півріччя 2025 року вже залучив рекордні 5,18 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Там нагадали, що загальні фінансові результати ФДМУ включають надходження від приватизації та ПДВ, оренди, частини чистого прибутку державних підприємств та господарських товариств, включно з дивідендами, а з 2024 року – від продажу націоналізованих активів.

"Попри безпрецедентні виклики, Фонд демонструє стійкість та встановлює нові рекорди. Надходження у 5 176,59 млн грн за перше півріччя 2025 року є найкращим показником роботи за десятиліття. Ця значна сума свідчить про ефективну роботу ФДМУ, його здатність адаптуватися до мінливих умов та успішно залучати нові джерела надходжень", – заявила в.о. голови Фонду Іванна Смачило.

Вона додала, що ФДМУ продовжує невпинно працювати над підвищенням прозорості та ефективності управління державним майном, задля економічного зростання України.

У Фонді також наголосили, що приватизація націоналізованих активів та запуск великої приватизації відкрили нові перспективи та стали важливим джерелом надходжень.

Фонд держмайна заявив про рекордні за 10 років надходження

Як повідомлялося, в травні Кабінет Міністрів затвердив зміни у правилах продажу об’єктів малої приватизації. Раніше державне майно можна було продавати на аукціонах із поетапним зниженням ціни – аж до 99%, через це об’єкти йшли майже за безцінь. Тепер же уряд обмежив зниження стартової ціни на першому аукціоні – не більше ніж на 50%. Уже на повторному аукціоні правило 99% залишається.

Автор: 

оренда (397) держмайно (28) майно (117) приватизація (1363) ФДМУ (1379)


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Скільки вкрали?
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01.07.2025 18:14 Відповісти
Вкрали у всіх - поскуповували за безцін "свої".
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01.07.2025 19:12 Відповісти
цель все продать а деньги пропить. интересно если без продаж чужого государственного "эффективные менеджеры" как накеровались по статистике. и почему с такими результатами их столько лет успешно держат у корыта
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01.07.2025 19:50 Відповісти

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