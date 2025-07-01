АМПУ в тестовому режимі запустила Єдине морське вікно в порту "Південний". Які його функції?

Держпідприємство "Адміністрація морських портів України" почало тестовий запуск морського модуля системи DocPort, аналога Єдиного морського вікна (Maritime Single Window), у морському порту "Південний".

Про це йдеться в повідоменні АМПУ.

Система Єдиного морського вікна – це цифрова платформа, яка об'єднує всі адміністративні процедури, пов'язані з обробкою суден у порту. MSW забезпечує можливість подання інформації одноразово, значно скорочуючи час проходження формальностей та усуваючи дублювання дій.

"Запуск морського модулю DocPort – один із ключових KPI команди АМПУ. Наразі триває тестування першого етапу платформи в порту "Південний", а кінцевим результатом має бути створення Єдиного морського вікна – багатомодульної системи, впровадження якої відбувається поетапно. До кінця літа планується запуск наступних модулів, що покриють майже весь спектр адміністративних процедур в українських портах", – розповів керівник АМПУ Олександр Семирга.

Окрім того, створення національного Єдиного морського вікна – це пряма вимога Міжнародної морської організації (IMO), яка з 2024 року зобов'язує всі припортові держави забезпечити цифрову платформу для обміну інформацією про суднозаходи.

Після успішного завершення тестового періоду в морському порту "Південний" заплановано поетапне масштабування системи на всі морські порти України.

Паралельно з випробуванням першого функціонального блоку розпочнеться процес інтеграції з інформаційними системами Державної митної служби та Державної прикордонної служби України для забезпечення повноцінної взаємодії всіх учасників портового співтовариства.

Серед переваг упровадження Єдиного морського вікна, зокрема, наступні:

підвищення ефективності портових операцій – за оцінками IMO, система скорочує затримки суден у портах на 3-6 годин,

цифровізація документообігу – повний перехід на електронний формат із автоматичною фіксацією часу та відповідальних осіб,

мінімізація ризиків – суттєве зменшення можливостей для помилок, маніпуляцій та корупційних проявів,

оптимізація витрат – зниження логістичних витрат завдяки скороченню часу обробки та спрощенню процедур,

виконання умов для повноцінної інтеграції в європейську та світову морську логістику,

синхронізація державних служб,

виконання обов'язкових вимог IMO щодо впровадження MSW, які діють із 2024 року.

Як повідомлялося, наприкінці квітня в Одеському порту стартувало впровадження модуля управління рухом вантажного автотранспорту DocPort. Ця система дозволяє заздалегідь оформлювати перепустки для водіїв і передавати їх у зручному форматі – одразу в месенджер, для чого потрібен будь-який пристрій (телефон, планшет, ноутбук) із доступом до інтернету.