В Одеському порту запрацювала система управління логістикою DocPort. Для чого вона потрібна?

В Одеському порту стартувало впровадження модуля управління рухом вантажного автотранспорту DocPort. Ця система дозволяє заздалегідь оформлювати перепустки для водіїв і передавати їх у зручному форматі – одразу в месенджер, для чого потрібен будь-який пристрій (телефон, планшет, ноутбук) із доступом до інтернету.

Про це йдеться в повідомленні "Адміністрації морських портів України".

Основна мета DocPort – зменшити черги на в'їзді до порту, мінімізувати простої вантажівок, стабілізувати автопотік і зробити обробку вантажів ефективнішою.

Система дає змогу зберігати дані про вантажі, автопарк, готувати документи для в'їзду, контролювати чергу та швидко реагувати на нештатні ситуації – наприклад, у разі поломки транспорту.

Водночас використання системи DocPort дозволяє мінімізувати використання паперових носіїв та скоротити обсяг бюрократичних процедур під час перевірок при в'їзді.

"DocPort працює через механізм "дозованого заїзду": водії чекають на спеціальних майданчиках, де можуть активувати свої перепустки. Завдяки цьому активну перепустку в порт отримують ті машини, які фактично готові до в'їзду на територію. Уся інформація зберігається в єдиній базі, тому водія та авто потрібно зареєструвати лише один раз – ці дані будуть доступні в усіх портах, які підключені до системи (за наявності договорів)", – пояснили в АМПУ.

Систему розробили фахівці АМПУ, вона безкоштовна для всіх учасників ринку та відкрита для підключення інших компаній, залучених до обробки вантажів.

Нагадаємо, раніше голова державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Олександр Семирга заявив, що на модернізацію морської інфраструктури й оновлення флоту України необхідно десятки мільйонів євро інвестицій.

Як повідомлялося, українські морські порти у 2024 році обробили рекордні 97,2 млн тонн вантажів, перевищивши показник 2023 року на 57%.

До того стало відомо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готує нові концесійні проєкти, а також перезапуск тих, реалізацію котрих було припинено в українських портах.