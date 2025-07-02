Національний депозитарій передадуть Нацбанку, – меморандум з МВФ

Українська влада зобов'язалася оптимізувати структуру власності Національного депозитарія України (НДУ), який є центральним депозитарієм (ЦД), щоб створити передумови для залучення міжнародних інвесторів.

Про це йдеться у оновленому за результатом 8-го перегляду меморандумі співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), звернуло увагу агентство Інтерфакс-Україна.

"Ми розробимо дорожню карту для сприяння передача державної частки у статутному капіталі НДУ під управління НБУ (Національного банку України, – ред.), що має бути затверджена Радою з фінансової стабільності (РФС) до кінця липня 2025 року", – вказано у документі.

Акціонерами Національного депозитарію України є Нацбанк (25%), Корпоративний пенсійний фонд НБУ (10,9399%), а також держава в особі НКЦПФР (25%), "Ощадбанку" (24,9903%) та "Укрексімбанку" (9,9903%).

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Як повідомлялося, виконавча рада МВФ 30 червня ухвалила рішення про виділення Україні чергового траншу в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF).

Завдяки цьому вже 1 липня черговий девʼятий транш за програмою EFF в розмірі близько $500 млн (373,53 млн СПЗ) надійшов до держбюджету.