МВФ відкидає можливість закупівель газу Україною за кошти держбюджету

Група "Нафтогаз" в імпорті газу для наступного опалювального сезону покладатиметься на підтримку міжнародних фінансових установ та донорів, власні ресурси та кредити українських банків, водночас видатки бюджету для цього не передбачаються.

Про це йдеться в оновленій після восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду для України, передає Інтерфакс-Україна.

"Нафтогаз" впроваджує комплексний план імпорту газу в 2025 році для заміни внутрішнього виробництва, втраченого через атаки на його інфраструктуру. Для фінансування цих закупівель очікується, що компанія покладатиметься переважно на підтримку міжнародних фінансових установ та донорів, власні грошові буфери та внутрішнє банківське фінансування. Додаткових бюджетних витрат на імпорт газу не очікується", – сказано в повідомленні.

МВФ зазначив, що на початку 2025 року до 50% газової інфраструктури "Нафтогазу" було атаковано Росією та тимчасово пошкоджено, що спричинило різке падіння видобутку газу та зниження обсягів його зберігання до історично низького рівня.

У документі наголошується, що згідно з Четвертою швидкою оцінкою збитків та потреб, зробленою Світовим банком (RDNA4), загальні збитки в енергетичному та видобувному секторах України з моменту повномасштабного вторгнення Росії становлять $20,5 млрд, а потреби у відновленні та реконструкції оцінюються в $68 млрд (13% від загальних потреб).

Раніше повідомлялося, що Україна домовилася про додаткові потужності для імпорту газу з Польщі ще на рік – году про тимчасове збільшення пропонованої гарантованої потужності для транспортування газу з Польщі в напрямку України продовжено з 1 серпня 2025 до вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За прогнозами Національного банку України, імпорт газу цього року коштуватиме Україні майже $3 млрд.