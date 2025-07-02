"Укрзалізниця" завершила ремонт колій після сходу вагонів на Рівненщині: усі поїзди йдуть за графіком
"Укрзалізниця" завершила ремонт колії на Рівненщині, яка була пошкоджена через схід порожніх вагонів вантажного поїзда у вівторок вранці.
Наразі усі поїзди карпатського напрямку прямують за розкладом, повідомили у пресслужбі залізничної компанії.
"Вночі для пересадок було затримано 5 рейсів, але завдяки зусиллям машиністів та якісній роботі диспетчерів привели за графіком навіть міжнародні стиковочні рейси", – додали в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, 1 липня вранці через схід порожніх вагонів вантажного поїзда на Рівненщині було пошкоджено колії, тому півтора десятка пасажирських поїздів "Укрзалізниці" карпатського напрямку прямували зміненими маршрутами із затримками.
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