БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові: вилучили 9 верстатів і тисячі пачок нелегальних цигарок. ФОТОрепортаж
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові.
Слідство встановило, що організували нелегальне виробництво тютюнових виробів троє мешканців Харкова, повідомляє пресслужба БЕБ
"Вони облаштували складське приміщення на території приватного домоволодіння. Там встановили спеціальне обладнання для масового виготовлення сигарет з фільтром. Крім того, налагодили постачання тютюну. Нелегальна продукція виготовлялася для продажу на території України", – зазначається у повідомленні.
Під час обшуків в організаторів співробітники БЕБ вилучили 9 виробничих верстатів, сировину для виготовлення сигарет і майже 10 тисяч пачок готової продукції без дозвільних документів.
У БЕБ зауважили, що підпільне виробництво було доволі масштабним – виробнича потужність лише одного з вилучених верстатів становила близько 5 тисяч пачок сигарет на добу.
Наразі організаторам нелегального бізнесу повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, а також іх незаконне зберігання з цією метою, вчинене організованою групою осіб) Кримінального кодексу, обвинувальний акт щодо них скеровано до суду.
Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили у Волинській області групу осіб, які обладнали підпільний цех з виробництва нелегальних сигарет у їдальні колишнього дитячого табору.
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