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Новини Тіньова економіка
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БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові: вилучили 9 верстатів і тисячі пачок нелегальних цигарок. ФОТОрепортаж

БЕБ викрило підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові.

Слідство встановило, що організували нелегальне виробництво тютюнових виробів троє мешканців Харкова, повідомляє пресслужба БЕБ

"Вони облаштували складське приміщення на території приватного домоволодіння. Там встановили спеціальне обладнання для масового виготовлення сигарет з фільтром. Крім того, налагодили постачання тютюну. Нелегальна продукція виготовлялася для продажу на території України", – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків в організаторів співробітники БЕБ вилучили 9 виробничих верстатів, сировину для виготовлення сигарет і майже 10 тисяч пачок готової продукції без дозвільних документів.

У БЕБ зауважили, що підпільне виробництво було доволі масштабним – виробнича потужність лише одного з вилучених верстатів становила близько 5 тисяч пачок сигарет на добу.

Наразі організаторам нелегального бізнесу повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, а також іх незаконне зберігання з цією метою, вчинене організованою групою осіб) Кримінального кодексу, обвинувальний акт щодо них скеровано до суду.

БЕБ викрило підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові
БЕБ викрило підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові
БЕБ викрило підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові
БЕБ викрило підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові
БЕБ викрило підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові

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Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили у Волинській області групу осіб, які обладнали підпільний цех з виробництва нелегальних сигарет у їдальні колишнього дитячого табору.

Автор: 

цигарки (367) тютюн (349) Харків (735) тіньова економіка (88) Бюро економічної безпеки (454) Харківська область (14) Харківський район (5)


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Для роботи цього апарату, була задіяна ціла мережа з логістикою, чисельністю не меньше з 19-25 осіб, та ще, їх кришувальники з мусорських і привладних !!
Ось тобі, й АПАРАТ ….
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02.07.2025 13:16 Відповісти
Це вітчизняний виробник. Надати ліцензію і хай сплачують податки.
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02.07.2025 13:31 Відповісти
Цікаво а правоохоронці ні сном ні духом не знали що в них на теріторії відбувається? Чи знали, та за копійчину кришували все це неподобство.
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02.07.2025 13:51 Відповісти
Копійчина вже не в ходу, мабуть спокусилися на смердючий цент
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02.07.2025 14:03 Відповісти
Перемога!!! Конкуренти переплатили!! А знайшли тих хто роками кришував ці цехи?? Останній дільничий знає хто з силовиків кришує наркотики, цигарки, ігорний бізнес та повій.... Слово із 3 літер! Приз - у студію!!
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02.07.2025 14:46 Відповісти

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