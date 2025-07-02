БЕБ знайшло підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові: вилучили 9 верстатів і тисячі пачок нелегальних цигарок. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили підпільний цех з виробництва сигарет у Харкові.

Слідство встановило, що організували нелегальне виробництво тютюнових виробів троє мешканців Харкова, повідомляє пресслужба БЕБ

"Вони облаштували складське приміщення на території приватного домоволодіння. Там встановили спеціальне обладнання для масового виготовлення сигарет з фільтром. Крім того, налагодили постачання тютюну. Нелегальна продукція виготовлялася для продажу на території України", – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків в організаторів співробітники БЕБ вилучили 9 виробничих верстатів, сировину для виготовлення сигарет і майже 10 тисяч пачок готової продукції без дозвільних документів.

У БЕБ зауважили, що підпільне виробництво було доволі масштабним – виробнича потужність лише одного з вилучених верстатів становила близько 5 тисяч пачок сигарет на добу.

Наразі організаторам нелегального бізнесу повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, а також іх незаконне зберігання з цією метою, вчинене організованою групою осіб) Кримінального кодексу, обвинувальний акт щодо них скеровано до суду.











Читайте також: Тіньовий ринок тютюну в Україні знову зростає, втрати держбюджету перевищать 25 мільярдів, – дослідження

Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили у Волинській області групу осіб, які обладнали підпільний цех з виробництва нелегальних сигарет у їдальні колишнього дитячого табору.