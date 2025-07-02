Кабмін звільнив керівника Держагентства з управління зоною відчуження Іщенка після початку перевірки НАЗК

Кабінет Міністрів звільнив Григорія Іщенка з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Таке рішення Кабмін ухвалив на своєму засіданні у середу, 2 липня, повідомляє пресслужба уряду.

Водночас тимчасово виконання обов'язків голови ДАЗВ покладено на Володимира Фещенка, який з 25 червня обіймає посаду першого заступника голови цього Держагентства.

Як повідомлялося, Григорій Іщенко очолював Держагентство з управління зоною відчуження з грудня 2024 року. До цього він працював у НАЕК "Енергоатом".

Водночас у червні 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зафіксувало ознаки недостовірного декларування у поданих посадовцем деклараціях на понад 8,5 мільйона гривень і почало перевірку.

Іщенко у деклараціях за 2023 та 2024 роки вказав, що має квартиру в Албанії площею 69,7 квадратного метра, придбану у 2018 році. Її вартість на дату набуття становить 1,4 мільйона гривень.

Також Іщенко задекларував квартиру в Києві площею 120,6 кв. м, дачний будинок, кілька земельних ділянок загальною площею понад 0,5 гектара, а також автомобіль BMW X3 (придбаний під час повномасштабного вторгнення – у 2022 році).