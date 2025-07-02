"Амбітний проєкт": Кабмін запускає створення фонду муніципального житла для оренди

Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо створення фонду муніципального (соціального) орендного житла та надання його в оренду, а також затвердив порядок його реалізації.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Сьогодні Уряд дає старт амбітному експериментальному проєкту створення фонду муніципального орендного житла. Громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес", – написав Шмигаль.

Він пообіцяв, що насамперед муніципальне житло в оренду зможуть отримати ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники.

Шмигаль додав, що уряд визначив критерії, яким повинні відповідати отримувачі, а також критерії самого житла.

"Нормою буде метраж 40 кв. м на родину з двох осіб, а також придатність квартири до проживання, включно з умеблюванням та побутовою технікою", – уточнив прем'єр.

Він запевнив, що плата за оренду такого житла формуватиметься за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону і буде набагато нижчою за ринкову.

"Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч грн", – пообіцяв Шмигаль.

Він додав, що проєкт буде фінансуватися за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів.

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Як повідомлялося, 29 січня у внутрішніх переселенців з’явилася можливість оформляти субсидію на оренду житла. Субсидією можуть скористатися ВПО, які виїхали з окупованих РФ регіонів або із зон бойових дій, не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання. Також програма розрахована на тих, хто хоче орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього; хто орендує житло і витрачають на нього істотну частину своїх доходів.

Втім, вже у червні міністерка соціальної політики Оксана Жолнович визнала, що програма субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб так і не запрацювала належним чином через "сірий" ринок оренди житла.