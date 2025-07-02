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Новини Житло для військових
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"Амбітний проєкт": Кабмін запускає створення фонду муніципального житла для оренди

Кабмін запускає створення фонду муніципального житла для оренди

Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо створення фонду муніципального (соціального) орендного житла та надання його в оренду, а також затвердив порядок його реалізації.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Сьогодні Уряд дає старт амбітному експериментальному проєкту створення фонду муніципального орендного житла. Громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес", – написав Шмигаль.

Він пообіцяв, що насамперед муніципальне житло в оренду зможуть отримати ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники.

Шмигаль додав, що уряд визначив критерії, яким повинні відповідати отримувачі, а також критерії самого житла.

"Нормою буде метраж 40 кв. м на родину з двох осіб, а також придатність квартири до проживання, включно з умеблюванням та побутовою технікою", – уточнив прем'єр.

Він запевнив, що плата за оренду такого житла формуватиметься за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону і буде набагато нижчою за ринкову.

"Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч грн", – пообіцяв Шмигаль.

Він додав, що проєкт буде фінансуватися за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів.

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Як повідомлялося, 29 січня у внутрішніх переселенців з’явилася можливість оформляти субсидію на оренду житла. Субсидією можуть скористатися ВПО, які виїхали з окупованих РФ регіонів або із зон бойових дій, не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання. Також програма розрахована на тих, хто хоче орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього; хто орендує житло і витрачають на нього істотну частину своїх доходів.

Втім, вже у червні міністерка соціальної політики Оксана Жолнович визнала, що програма субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб так і не запрацювала належним чином через "сірий" ринок оренди житла.

Автор: 

оренда (397) житло (608) Кабмін (7832) Шмигаль Денис (1535)


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Назад у минуле, нещасний совок, чи це наступний крок в побудові країни по типу північної Кореї.
Моніцепальне житло, державні підприємства, чиновник- ідол, який усе вирішує.
А щоб забрати цю всю шваль чиновницьку, всі лишні процедури, погодження, справи. Надати людям свободу і можливість самим міняти своє життя.
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02.07.2025 14:40 Відповісти
та да...нет что б идти по пути монетизации, конкуренции льгот-зарплат..идем по пути распределения опять....
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02.07.2025 14:46 Відповісти
Ще й набудують щось таке, що хрущоби будуть здаватись хоромами..ну й бабла зариють відповідно.
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02.07.2025 14:54 Відповісти
так а кто будет строить новое с коммуникациями??? по 40 м.кв?...общаги реконструируют и вперед... плати военным, ВОТ за поднаем, по средней оренде и все. сиротам давай налом, тоже по оценке при купле-продаже ведь оценивают и квартиры-дома-землю..пусть ветераны и сироты сами где хотят и покупают, сэкономил пусть мебель себе купит...
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02.07.2025 15:01 Відповісти
Пам'ятаєте, коли епідемії ковіду були, гроші заривали в тимчасові містечка? А потім для переселенців? Модульні..ото щось таке набудують..
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02.07.2025 15:18 Відповісти
Оце марципанне житло - ще одне корито для владців, я так розумію?
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02.07.2025 15:07 Відповісти
У кого будуть віджимати житло, для передачі його безхатнім мусорам і чинушам ?
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02.07.2025 15:09 Відповісти
У тих, хто не зможе сплачувати комуналку. Обіцяють у 2 рази підняти, після закінчення війни. Хоча, деякі організації тихцем й так підіймають. Потроху, але постійно.
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02.07.2025 15:20 Відповісти
Гарантовано дурна затія. Перевірено вже неодноразово. І в різних країнах з соціалістичними урядами, але наші дебіли або не знають, що цілком можливо при їхній тупості, або хочуть красти на такій милій людям темі як халявне житло для плебесу.
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02.07.2025 15:34 Відповісти

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