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Кабмін змінив керівника нового Держагентства з управління резервами. Воно розпочинає роботу

Кабмін змінив керівника нового Держагентства з управління резервами

Кабінет Міністрів призначив Наталію Кічук заступницею голови Державного агентства з управління резервами України та тимчасово поклав на неї виконання обов'язків керівника цього Держагентства.

Таке рішення Кабмін ухвалив на своєму засіданні у середу, 2 липня, повідомляє пресслужба уряду.

Водночас уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 25 лютого про покладення виконання обов'язків голови Держагентства з управління резервами на Кравченка України на Олександра Кравченка.

Кабмін також погодив пропозицію Міністерства економіки щодо можливості забезпечення здійснення Державним агентством з управління резервами покладених на нього функцій і повноважень, додав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За даними на сайті НАЗК, Наталія Кічук (Матусевич) до останнього часу працювала заступником гендиректора з фінансових питань держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України", де заробила минулого року 1,56 млн грн.

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Як повідомлялося, у вересні 2023 року Верховна Рада ухвалила новий закон "Про державні резерви", який передбачає реформу системи державного матеріального резерву.

На виконання нового закону у вересні 2024 року Кабмін вирішив ліквідувати старе Державне агентство резерву та створити нове Державне агентство з управління резервами України.

Автор: 

Держрезерв (101) Кабмін (7832) призначення (1153)


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Сколько там у них блатных должностей для высшей касты?
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02.07.2025 16:41 Відповісти
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02.07.2025 16:48 Відповісти
І що ця пані розуміє у зберіганні Держрезерву? Іншими словами - це велике складське господарство та логістика. Яким чином фінансиста за фахом дотична до цього питання?
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02.07.2025 17:46 Відповісти
"Призначив Наталію Кічук". ЦН, что так грубо "Воно починае роботу"?)
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02.07.2025 18:29 Відповісти

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