Кабмін виділив 540 мільйонів на ремонт пошкоджених росіянами багатоквартирних будинків у п’яти містах

Кабінет Міністрів затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)".

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Передбачено, що субвенція спрямовується на розроблення проєктної документації на проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ проти України", – уточнив Мельничук.

Кабмін також розподілив 540 млн грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєкту.

Ці кошти спрямують громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова, уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, громади зможуть спрямувати кошти на ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи.

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Як повідомлялося, у травні Світовий банк виділив Україні додаткові $84 мільйони на продовження фінансування проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".

Кошти будуть розподілені наступним чином: