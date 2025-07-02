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Новини Відновлення України
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Кабмін виділив 540 мільйонів на ремонт пошкоджених росіянами багатоквартирних будинків у п’яти містах

Наслідки атаки дронів на Запоріжжя

Кабінет Міністрів затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)".

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Передбачено, що субвенція спрямовується на розроблення проєктної документації на проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ проти України", – уточнив Мельничук.

Кабмін також розподілив 540 млн грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєкту.

Ці кошти спрямують громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова, уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, громади зможуть спрямувати кошти на ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи.

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Як повідомлялося, у травні Світовий банк виділив Україні додаткові $84 мільйони на продовження фінансування проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".

Кошти будуть розподілені наступним чином:

  • $82,5 млн спрямують на виплату компенсацій громадянам для ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення;
  • $1,5 млн – на підтримку та вдосконалення Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).

Автор: 

житло (610) Запоріжжя (518) Кабмін (7832) Запорізька область (175) відновлення (376) Запорізький район (4)


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Чё за прикол?ААА ОПЯТЬ ОТМЫВКА ДЕНЕГ!!!
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02.07.2025 15:39 Відповісти
А Запоріжжя і Миколаїв вже не утюжать майже кожен день, там прям стало супер безпечно, що будуть щось будувати, відновлювати?
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02.07.2025 15:41 Відповісти
Де більше можна вкрасти там можна відновлювать,як потужно шмигаль херує.
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02.07.2025 15:49 Відповісти
Гроші самі себе не вкрадуть. Ну не на дрони ж віддавати? Там набагато важче красти. Відразу зрозуміло на чому вкрали. Навіть скільки вкрали легко прораховується. А тут велике будівництво. Стара, перевірена класика, мила серцю зєльоних заброньованих мародерів
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02.07.2025 15:50 Відповісти
неправда. на дронах вкрасти навіть легше.
і на дронах гроші спрацюють один раз, а тут - декілька
ви мало розумієте що таке гроші
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02.07.2025 16:23 Відповісти
Не крав на дронах, не знаю. Грошима не користувався, не знаю, що таке. Все життя в лісі прожив. Декілька раз так декілька раз.
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02.07.2025 16:28 Відповісти
гугл зможе допомогти (трохи), та вища освіта
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02.07.2025 16:47 Відповісти
За одного!! Чернишова - міністра внесли залог 120 мільйонів,щоб не сидів! А тут лише 540 на п'ять міст...Капець!!
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02.07.2025 16:39 Відповісти

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