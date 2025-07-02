Кабмін виділив 540 мільйонів на ремонт пошкоджених росіянами багатоквартирних будинків у п’яти містах
Кабінет Міністрів затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)".
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Передбачено, що субвенція спрямовується на розроблення проєктної документації на проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ проти України", – уточнив Мельничук.
Кабмін також розподілив 540 млн грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєкту.
Ці кошти спрямують громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова, уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, громади зможуть спрямувати кошти на ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи.
Як повідомлялося, у травні Світовий банк виділив Україні додаткові $84 мільйони на продовження фінансування проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".
Кошти будуть розподілені наступним чином:
- $82,5 млн спрямують на виплату компенсацій громадянам для ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення;
- $1,5 млн – на підтримку та вдосконалення Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ).
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