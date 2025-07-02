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Новини
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Зеленський має відповісти на петицію про декриміналізацію порно: вона набрала 25 тисяч голосів

Зеленський має відповісти на петицію про декриміналізацію порно

Петиція до президента Володимира Зеленського із закликом скасувати кримінальну відповідальність за виробництво контенту для дорослих набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч голосів.

Наразі петиція очікує на розгляд, повідомляється на сайті голови держави.

У цій петиції модель OnlyFans стверджує, що за останні роки сплатила понад 40 млн грн податків, проте правоохоронці відкрили щодо неї кримінальну справу за статтею 301 ККУ (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і нібито пропонували її закрити "за певну суму".

Відтак, вона закликала президента Володимира Зеленського підтримати законопроєкт №12191, яким пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру повнолітнім особам.

Підтримати цю петицію закликали низка народних депутатів, у тому числі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

"Не може держава однією рукою брати у творців контенту гроші податками, а іншою розгортати кампанію з переслідування тих самих платників. Про "контрольні закупки" взагалі промовчу", – пояснював депутат.

Читайте також: Податківці почали масово надсилати "листи щастя" українським моделям з OnlyFans, – Forbes

Нагадаємо, на початку вересня минулого року Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він  наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5000 громадян України, у 2022 році вони заробили $80 мільйонів.

Втім, група з 22 детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) через суд одразу ж отримала доступ до персональних даних українських моделей OnlyFans, які власники платформи надали на запит Державної податкової служби. Після цього працівники БЕБ почали приходити до моделей OnlyFans з обшуками. Окремо контрольні закупівлі на платформі регулярно здійснюють співробітники Нацполіції за статтею 301 Кримінального кодексу (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Раніше Гетманцев визнавав, що чинне законодавство передбачає кримінальне покарання за поширення контенту, який правоохоронні органи можуть трактувати як порнографічний. Проте, це не звільняє PornHub, Only Fans та інші подібні ресурси від сплати податків в Україні, наполягав депутат.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Показова історія. Чому БЕБ взялося за моделей OnlyFans?"

Автор: 

Зеленський Володимир (2541) порнографія (5) порностудія (2) кримінальна відповідальність (23) петиція (28)


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Топ коментарі
+5
контрольні закупівлі на платформі OnlyFans регулярно здійснюють співробітники Нацполіції я то думаю чому мєнти такі всі задрочені
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02.07.2025 16:17 Відповісти
+5
Дивні люди, вам порно мало, дивіться відосіки Бубочки
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02.07.2025 16:35 Відповісти
+4
А якщо податкова умовно зібрала ці "податки", чи не є чиновники податкової співучасниками злочину за статтею 301 ККУ (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), адже фактично вони отримали певну грошову суму (чи винагороду, як сказати краще) саме за розповсюдження порно
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02.07.2025 16:05 Відповісти
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А якщо податкова умовно зібрала ці "податки", чи не є чиновники податкової співучасниками злочину за статтею 301 ККУ (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), адже фактично вони отримали певну грошову суму (чи винагороду, як сказати краще) саме за розповсюдження порно
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02.07.2025 16:05 Відповісти
умовно і пенси получили пенсію з податків за дрочку
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02.07.2025 16:12 Відповісти
не вони, а держава. злочинний дохід
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02.07.2025 18:29 Відповісти
Відповість...хером по роялю.
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02.07.2025 16:06 Відповісти
По перше він не знає азбуки Морзе.По друге це вже хєр не клоуна,а президента,він ним стукає лише по столі і на зустрічах самого високого рівня.
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02.07.2025 17:41 Відповісти
Так "неначасі" же. Чи хтось очікує чогось іншого?
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02.07.2025 16:07 Відповісти
Розумієте, податок, зібраний із моделей - це все-таки у б'юджет і щоб ці гроші перекласти у глибокі кишені - потрібно постаратися. А кримінальні справи - їх же закрити можна за реальний прям й кеш у кишені тих, хто за задумом влади має її захистити у випадку чого.
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02.07.2025 16:11 Відповісти
контрольні закупівлі на платформі OnlyFans регулярно здійснюють співробітники Нацполіції я то думаю чому мєнти такі всі задрочені
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02.07.2025 16:17 Відповісти
Найкращий матеріал був би. Хто, який підроздів НПУ, який начальник, коли, намяку сумму здійснював " контрольні закупки " у Онлі Фанс. Друкувати кожен день на останній сторінці усіх газет.
Щоб рідним, цих " борців із криміналом" було приємно про родичів почитати..
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02.07.2025 18:10 Відповісти
ОГО! Невже і в Україні стільки збоченців...
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02.07.2025 16:29 Відповісти
Дивні люди, вам порно мало, дивіться відосіки Бубочки
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02.07.2025 16:35 Відповісти
Ну що зіграє на роялі чи ні?
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02.07.2025 16:38 Відповісти
11 років війна. Як же українці без порно?
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02.07.2025 16:38 Відповісти
Чому для цивілізованого світу порно це важливо, для колонізованих ідіотів типу тебе це тригер ?
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02.07.2025 16:52 Відповісти
От коли дівчата рихтують одне одному пики на ринзі, - то харашо,
А, онліфан - то плохо...
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02.07.2025 16:42 Відповісти
Так що раду показувать будуть чи ні.
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02.07.2025 17:52 Відповісти
це зараз найважливіша проблема!!!
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02.07.2025 17:58 Відповісти
Краще дивитись гарних дівчат в онліфанс , ніж дебільну гівномарафонівську пропаганду і зєліні відосіки - от де справжня "порнографія " недарма автор тих відосиків грав своїм члєном по роялю
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02.07.2025 18:19 Відповісти
БДСМ Слуги народу!
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02.07.2025 18:21 Відповісти

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