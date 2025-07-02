БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Падіння гривні
897 5

Гривня зміцнилася після рекордного падіння щодо євро: Нацбанк встановив курс валют на четвер

Офіційний курс долара і євро на 3 липня

Курс гривні змінився після зниження до історичного мінімуму щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 3 липня, на рівні 41,8116 грн/$, порівняно із 41,8191 грн/$ у середу. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 26 копійок  до 49,1328 грн за євро. У середу, 2 липня, він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро. 

Читайте також: Кабмін заклав у свій прогноз девальвацію гривні, – бюджетна декларація

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2248) гривня (1595) курс (1553) НБУ (9414) обмін валюти (752)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всё я МИЛЛИОНЕРОМ СТАЛ!!!!!КУРС!!!!!В НЕБИТИЁ!!!!
показати весь коментар
02.07.2025 17:20 Відповісти
В руплях?
показати весь коментар
02.07.2025 17:25 Відповісти
У тебя?
показати весь коментар
02.07.2025 17:31 Відповісти
Только еврики имеются
показати весь коментар
02.07.2025 17:32 Відповісти
У кацапа еврики? да ти гонишь..
показати весь коментар
02.07.2025 17:50 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 