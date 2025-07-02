Кабмін затвердив план пріоритетних публічних інвестицій на наступні три роки. Куди збираються вкладати гроші?

Кабінет Міністрів України затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки, який має оптимізувати використання бюджетних ресурсів, підвищити прозорість у витрачанні публічних коштів і посилити інтеграції інвестицій у систему стратегічного планування.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

План охоплює 12 пріоритетних галузей, зокрема:

транспорт,

енергетику,

житло,

муніципальну інфраструктуру,

охорону здоров'я,

освіту й науку,

правову діяльність і судочинство,

публічні фінанси,

довкілля,

публічні послуги та цифровізацію,

соціальну сферу.

"Саме на ці сектори будуть спрямовані публічні інвестиції протягом наступних трьох років. Відбір секторів здійснювався з урахуванням потреб, пріоритетів і бюджетних можливостей держави, а також згідно з вимогами Бюджетного кодексу", – зазначили в Мінфіні.

Також визначено 51 пріоритетний напрям, що узгоджені з Планом відновлення України, Державною стратегією регіонального розвитку та відповідними секторальними стратегіями.

Особливий акцент зроблено на наскрізних стратегічних цілях – енергоефективності, кліматичній адаптації, гендерній рівності та безбар'єрності.

Обсяг фінансування публічних інвестицій на 2026-2028 роки становить 581,3 млрд грн, зокрема:

214,7 млрд грн – у 2026 році;

197,2 млрд грн – у 2027 році;

169,4 млрд грн – у 2028 році.

Публічні інвестиції будуть забезпечені за рахунок:

234,2 млрд грн – загального фонду державного бюджету;

248,1 млрд грн – коштів під державні гарантії;

91,4 млрд грн – ресурсів міжнародних фінансових організацій і урядів іноземних країн;

6,9 млрд грн – Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації;

0,6 млрд грн – Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;

0,1 млрд грн – Державного фонду розвитку водного господарства.

Фінансування з бюджету зможуть отримати лише ті ініціативи, що відповідають визначеним напрямам та гарантують прозорість і результативність витрат.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України спільно з ЮНІСЕФ напрацювали спільне бачення відновлення середньострокового бюджетного планування та нової системи управління публічними інвестиціями на місцевому рівні.