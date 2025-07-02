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Новини
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Кабмін затвердив план пріоритетних публічних інвестицій на наступні три роки. Куди збираються вкладати гроші?

Кабмін затвердив план пріоритетних публічних інвестицій на наступні три роки

Кабінет Міністрів України затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки, який має оптимізувати використання бюджетних ресурсів, підвищити прозорість у витрачанні публічних коштів і посилити інтеграції інвестицій у систему стратегічного планування. 

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

План охоплює 12 пріоритетних галузей, зокрема:

  • транспорт,
  • енергетику,
  • житло,
  • муніципальну інфраструктуру,
  • охорону здоров'я,
  • освіту й науку,
  • правову діяльність і судочинство,
  • публічні фінанси,
  • довкілля,
  • публічні послуги та цифровізацію,
  • соціальну сферу.

"Саме на ці сектори будуть спрямовані публічні інвестиції протягом наступних трьох років. Відбір секторів здійснювався з урахуванням потреб, пріоритетів і бюджетних можливостей держави, а також згідно з вимогами Бюджетного кодексу", – зазначили в Мінфіні.

Також визначено 51 пріоритетний напрям, що узгоджені з Планом відновлення України, Державною стратегією регіонального розвитку та відповідними секторальними стратегіями.

Особливий акцент зроблено на наскрізних стратегічних цілях – енергоефективності, кліматичній адаптації, гендерній рівності та безбар'єрності.

Обсяг фінансування публічних інвестицій на 2026-2028 роки становить 581,3 млрд грн, зокрема:

  • 214,7 млрд грн – у 2026 році;
  • 197,2 млрд грн – у 2027 році;
  • 169,4 млрд грн – у 2028 році.

Публічні інвестиції будуть забезпечені за рахунок:

  • 234,2 млрд грн – загального фонду державного бюджету;
  • 248,1 млрд грн – коштів під державні гарантії;
  • 91,4 млрд грн – ресурсів міжнародних фінансових організацій і урядів іноземних країн;
  • 6,9 млрд грн – Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації;
  • 0,6 млрд грн – Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;
  • 0,1 млрд грн – Державного фонду розвитку водного господарства.

Фінансування з бюджету зможуть отримати лише ті ініціативи, що відповідають визначеним напрямам та гарантують прозорість і результативність витрат.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України спільно з ЮНІСЕФ напрацювали спільне бачення відновлення середньострокового бюджетного планування та нової системи управління публічними інвестиціями на місцевому рівні.

Автор: 

інвестиції (1568) Мінфін (2958) фінансування (2065)


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а шо, війна вже скінчилася??? дурінь думкою багатіє...
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02.07.2025 20:34 Відповісти
Куди збираються вкладати гроші? Джерело: https://censor.net/n3561209
А у чернишова спитайте, від підкаже!
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02.07.2025 20:35 Відповісти
А де ж інвестиції в оборонку? А, забув, микол ж безкоштовно можно на вулиці ловити.
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02.07.2025 20:43 Відповісти
ВПК не у пріоритеті , у нас там все добре, війну виграли .......
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02.07.2025 21:02 Відповісти
Куди збираються вкладати гроші?

Так у власні кишені же ж!
Куди ще???
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02.07.2025 21:03 Відповісти

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