Кабмін затвердив план пріоритетних публічних інвестицій на наступні три роки. Куди збираються вкладати гроші?
Кабінет Міністрів України затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки, який має оптимізувати використання бюджетних ресурсів, підвищити прозорість у витрачанні публічних коштів і посилити інтеграції інвестицій у систему стратегічного планування.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
План охоплює 12 пріоритетних галузей, зокрема:
- транспорт,
- енергетику,
- житло,
- муніципальну інфраструктуру,
- охорону здоров'я,
- освіту й науку,
- правову діяльність і судочинство,
- публічні фінанси,
- довкілля,
- публічні послуги та цифровізацію,
- соціальну сферу.
"Саме на ці сектори будуть спрямовані публічні інвестиції протягом наступних трьох років. Відбір секторів здійснювався з урахуванням потреб, пріоритетів і бюджетних можливостей держави, а також згідно з вимогами Бюджетного кодексу", – зазначили в Мінфіні.
Також визначено 51 пріоритетний напрям, що узгоджені з Планом відновлення України, Державною стратегією регіонального розвитку та відповідними секторальними стратегіями.
Особливий акцент зроблено на наскрізних стратегічних цілях – енергоефективності, кліматичній адаптації, гендерній рівності та безбар'єрності.
Обсяг фінансування публічних інвестицій на 2026-2028 роки становить 581,3 млрд грн, зокрема:
- 214,7 млрд грн – у 2026 році;
- 197,2 млрд грн – у 2027 році;
- 169,4 млрд грн – у 2028 році.
Публічні інвестиції будуть забезпечені за рахунок:
- 234,2 млрд грн – загального фонду державного бюджету;
- 248,1 млрд грн – коштів під державні гарантії;
- 91,4 млрд грн – ресурсів міжнародних фінансових організацій і урядів іноземних країн;
- 6,9 млрд грн – Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації;
- 0,6 млрд грн – Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;
- 0,1 млрд грн – Державного фонду розвитку водного господарства.
Фінансування з бюджету зможуть отримати лише ті ініціативи, що відповідають визначеним напрямам та гарантують прозорість і результативність витрат.
Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів України спільно з ЮНІСЕФ напрацювали спільне бачення відновлення середньострокового бюджетного планування та нової системи управління публічними інвестиціями на місцевому рівні.
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