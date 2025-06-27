В Україні запровадять нову систему управління публічними інвестиціями

Міністерство фінансів України спільно з ЮНІСЕФ напрацювали спільне бачення відновлення середньострокового бюджетного планування та нової системи управління публічними інвестиціями на місцевому рівні.

Про це повідомили у Мінфіні, передає Укрінформ.

Зазначається, що такі зміни обговорювались під час дводенної наради 25-26 червня, яка проходила під керівництвом першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна та заступника міністра Романа Єрмоличева.

Захід відбувся за участю керівників та заступників місцевих фінансових органів обласних державних (військових) адміністрацій, Київської міської державної адміністрації та асоціацій органів місцевого самоврядування.

Мета зустрічі полягала у розробці підходів до якісного впровадження середньострокового бюджетного планування на державному та місцевому рівнях з урахуванням потреб громадян, особливо дітей та вразливих груп.

"Середньострокове планування – це не просто технічний інструмент, а умова забезпечення нашої стійкості та відновлення. Ми маємо бути чесними із собою: ресурс обмежений, тому кожна гривня повинна працювати на результат. Саме для цього ми впроваджуємо нову систему управління публічними інвестиціями, яка базується на стратегічних пріоритетах, прозорості та фіскальній відповідальності", – підкреслив Улютін.

Читайте також: В Україні вдосконалили механізм залучення приватних інвестицій для відбудови. Що зміниться?

За його словами, нова система стане частиною загального бюджетного процесу та дозволить планувати найважливіші інвестиції на кілька років вперед разом із складанням бюджету. Улютін підкреслив, що хоча стратегічне інвестування важливе на національному рівні, відновлення починається з місцевого, тому важливо поєднати можливість громад реагувати на власні потреби з загальнодержавними пріоритетами.

Раніше повідомлялося, що обсяг потреб у повному або частковому відновленні житлової інфраструктури України перевищує $83,7 млрд. Найбільшу частку цих потреб становить багатоквартирний житловий фонд, і значна частина зруйнованих будинків – це забудова радянського типу, що вже до війни потребувала модернізації або реновації.

Також стало відомо, що транспортний сектор України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни вже зазнав збитків на понад $36 млрд.