"Не розумію, навіщо він потрібен": Голова "Сбєрбанку" засумнівався у наказі Путіна про масове використання цифрового рубля

Глава найбільшого у РФ "Сбєрбанку" Герман Грєф заявив, що не бачить жодних потенційних переваг від масового запровадження цифрового рубля в Росії, за винятком використання його для транскордонних розрахунків.

Про це він заявив під час Фінансового конгресу російського центробанку, передає Reuters.

Грєф сказав, що не знає, коли цифровий карбованець стане звичним способом розрахунків.

"Я не бачу його переваг. Як фізична особа, я не розумію, навіщо потрібні цифрові рублі. Як банк... я теж поки що не дуже добре це розумію", – сказав російський банкір.

Він також заявив, що не бачить перспектив для трансформації російської економіки внаслідок запровадження цифрового рубля.

"Я не бачу ніякої можливості масової трансформації економіки за допомогою цифрового рубля. У нас взагалі всі фінанси давним-давно цифрові. Все те, що може дати цифровий рубль, у нас сьогодні дають безготівкові розрахунки. Банки у нас більш ніж технологічні. Тому я не бачу жодного продукту нового, якого не можна зробити за допомогою звичайного рубля", – цитує Грєфа російський Інтерфакс.

Він припустив, що цифровий рубль можна використовувати для міжнародних розрахунків, але для цього потрібно знайти партнерів, які на це погодяться.

"Для транскордонних розрахунків – це можливо, але завжди для транскордонних розрахунків потрібна друга сторона. І майбутнє там є, я бачу. Усередині – я поки не бачу. І в розвинених країнах з розвиненою фінансовою системою, якою ми є, транзакційною розвиненою системою, немає жодної країни, де б цифрова валюта стала, де б цифрова валюта сталася, де б цифрова валюта стала помітною, я вже не кажу домінуючою", – додав Грєф.

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Як повідомлялося, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 20 червня, російський диктатор Володимир Путін доручив зробити масовим використання цифрового рубля і наказав Центробанку та уряду РФ прискорити роботу у цього напрямку.

Після цього Центробанк РФ відрапортував про успішне тестування банками операцій із цифровим рублем, під час якого платформа показала працездатність та стійкість. Втім, щоб російські банки могли краще підготуватись до масового впровадження цифрового рубля, початок процесу перенесли з 1 липня 2025 року на 1 вересня 2026 року.

За даними російський ЗМІ, реалізація проєкту "цифрового рубля", який Центробанк Росії готував понад чотири роки, уповільнилась через санкції. У російському Центробанку визнавали, що проблеми з цифровим рублем пов'язані відсутністю власних технологій. У банків виникали різні складнощі, пов'язані із забезпеченням технологічної незалежності.