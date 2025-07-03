Україна зможе збільшити експорт електроенергії майже на 40%: Оператори країн Європи ухвалили рішення

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила максимальну спроможність для експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС на 250 МВт – до 900 МВт.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

"Збільшення максимальної потужності експорту – важливий крок, який полегшить балансування української енергосистеми. А також дасть змогу українським електростанціям отримати додатковий прибуток, що дозволить спрямувати додаткові ресурси на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до зими", – пояснив сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас він наголосив, що експорт електроенергії з України буде здійснюватися виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі.

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко уточнив, що це рішення дозволить експортувати більше електроенергії влітку, коли найбільш ефективно працює сонячна генерація.

"Задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано – кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої. Влітку, у період ефективної роботи сонячних електростанцій, саме збільшення експорту електроенергії є одним зі способів подолання профіциту генерації, щоб не довелось обмежувати роботу електростанцій", – розповів Зайченко.

Він додав, що новий ліміт діятиме до 1 серпня, а надалі максимальна експортна потужність буде переглядатись щомісячно операторами системи передачі, що входять до Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи. А саме – ОСП Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, України та Молдови.

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Як повідомлялося, у червні цього року Україна збільшила експорт електроенергії в 2,5 раза в порівнянні з попереднім місяцем – до понад 237 тис. МВт-год. Зауважимо, що у червні минулого року експорт був відсутній.

Таким чином, за підсумками червня 2025 року Україна є нетто-експортером, вперше з жовтня 2023 року, а обсяги експорту електроенергії повернулися на рівень осені 2022 року, до початку повномасштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, з 1 травня максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС становила 650 МВт.