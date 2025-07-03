Путін націоналізує одного з найбільших виробників золота
Генпрокуратура РФ звернулася до суду з вимогою передати у власність держави активи холдингу "Южуралзолото", підконтрольного російському мільярдеру, заступнику голови законодавчих зборів Челябінської області від "Єдиної Росії" Костянтину Струкову.
У позові йдеться про стягнення на користь держави низки пов'язаних із мільярдером активів, які оформлені на його доньку-громадянку Швейцарії та довірених осіб, передає російський Інтерфакс.
У російській прокуратурі під час перевірки нібито лише зараз з'ясували, що контроль над ВАТ "Южуралзолото" Струков отримав у 1997 році, коли був призначений директором цієї компанії, створеної на базі державного підприємства "Южуралзолото".
"Южуралзолото" займає третє місце за обсягами видобутку золота в Росії. Активи компанії включають родовища в Челябінській області, Хакасії та Красноярському краї.
У 2024 вона виробила 10,6 тонни золота, виторг становив 25 млрд руб. При цьому компанія отримала чистий збиток у розмірі 7,2 млрд руб.
Сам Струков займає 78-й рядок у списку російського Forbes зі статками, які оцінюються у $1,9 млрд.
Напередодні, 2 липня, співробітники регіональних управлінь ФСБ та Слідчого комітету в Челябінській області прийшли з обшуками до офісів "Южуралзолота", а також до самого Струкова.
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Редчайшие вина, включая херес «de la Frontera» 1775 года и мускаты 1952-го, уходят на закрытых аукционах буквально за копейки: от 27 до 200 рублей за бутылку. Это в тысячи раз ниже их рыночной стоимости. В 2001 году аналогичная бутылка ушла с Sotheby's за $50 тыс. Таким образом, коллекция уже потеряла в цене не менее 90 % от её потенциала.
Параллельно фиксируются исчезновения: по свидетельствам работников, часть бутылок «списана» после дегустаций без документов. Доступ к подвалам есть только у представителей акционера.
Эта схема повторяет уже реализованные кейсы Банка «Россия» в Перми и Рязани. Активы с экономической или культурной ценностью доводятся до формального убытка и выводятся из эксплуатации. Учитывая расположение «Массандры», логичное продолжение это расчистка под элитную застройку.
Продажа истории по ценам виноматериала - прямая подготовка к ликвидации. «Массандру» превращают в земельный актив, а культурное наследие - в пустые бутылки. Основной ценность, как всегда, остается земля.
Неуклюжая критика в анонимных телеграм-каналах руководства «Массандры» лишь подтверждает истинные планы владельцев. Главный вопрос, а что будет с теми 4000 работниками, жителями Крыма, которые, несмотря на все сложности, изо дня в день продолжают строить будущее "Массандры"?