Путін націоналізує одного з найбільших виробників золота

Генпрокуратура РФ звернулася до суду з вимогою передати у власність держави активи холдингу "Южуралзолото", підконтрольного російському мільярдеру, заступнику голови законодавчих зборів Челябінської області від "Єдиної Росії" Костянтину Струкову.

У позові йдеться про стягнення на користь держави низки пов'язаних із мільярдером активів, які оформлені на його доньку-громадянку Швейцарії та довірених осіб, передає російський Інтерфакс.

У російській прокуратурі під час перевірки нібито лише зараз з'ясували, що контроль над ВАТ "Южуралзолото" Струков отримав у 1997 році, коли був призначений директором цієї компанії, створеної на базі державного підприємства "Южуралзолото".

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"Южуралзолото" займає третє місце за обсягами видобутку золота в Росії. Активи компанії включають родовища в Челябінській області, Хакасії та Красноярському краї.

У 2024 вона виробила 10,6 тонни золота, виторг становив 25 млрд руб. При цьому компанія отримала чистий збиток у розмірі 7,2 млрд руб.

Сам Струков займає 78-й рядок у списку російського Forbes зі статками, які оцінюються у $1,9 млрд.

Напередодні, 2 липня, співробітники регіональних управлінь ФСБ та Слідчого комітету в Челябінській області прийшли з обшуками до офісів "Южуралзолота", а також до самого Струкова.