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Фонд держмайна виставив на приватизацію один з найстаріших сантехнічних заводів у Європі

будфарфор

Фонд державного майна призначив на 23 липня аукціон з продажу підприємства "Будфарфор" у Славуті, що є одним з найстаріших сантехнічних заводів у Європі.

Стартова ціна продажу єдиного майнового комплексу держпідприємства становить 207,7 млн грн, передає Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

До складу майнового комплексу входять 38 будівель загальною площею понад 80 тисяч квадратних метрів: цехи, склади, транспортні приміщення, їдальня тощо.

"Будфарфор" заснований у 1909 році, на ньому виробляли фарфорову санітарну кераміку (унітази, змивні бачки, умивальники різних типів, п’єдестали під умивальники тощо). З 2003 року підприємство перебувало в оренді: спочатку у корпорації "УкрБудМатеріали", потім Sanitec Corporation, а згодом – Geberit.

Після того як Geberit побудував власний логістичний центр у Славуті, компанія розірвала договір оренди старих виробничих приміщень.

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Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя Фонд державного майна залучив рекордні 5,18 млрд грн від приватизації.

Автор: 

Київська область (290) приватизація (1365) ФДМУ (1381) Славутич (5) Вишгородський район (1)


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