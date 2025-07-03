Фонд держмайна виставив на приватизацію один з найстаріших сантехнічних заводів у Європі

Фонд державного майна призначив на 23 липня аукціон з продажу підприємства "Будфарфор" у Славуті, що є одним з найстаріших сантехнічних заводів у Європі.

Стартова ціна продажу єдиного майнового комплексу держпідприємства становить 207,7 млн грн, передає Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

До складу майнового комплексу входять 38 будівель загальною площею понад 80 тисяч квадратних метрів: цехи, склади, транспортні приміщення, їдальня тощо.

"Будфарфор" заснований у 1909 році, на ньому виробляли фарфорову санітарну кераміку (унітази, змивні бачки, умивальники різних типів, п’єдестали під умивальники тощо). З 2003 року підприємство перебувало в оренді: спочатку у корпорації "УкрБудМатеріали", потім Sanitec Corporation, а згодом – Geberit.

Після того як Geberit побудував власний логістичний центр у Славуті, компанія розірвала договір оренди старих виробничих приміщень.