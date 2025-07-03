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Новини Падіння гривні
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Гривня зміцнилася щодо долара, але знову падає щодо євро: Нацбанк встановив курс валют на п’ятницю

Офіційний курс долара і євро НБУ на 4 липня

Курс гривні несуттєво зміцнився щодо долара США, але знову знижується щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 4 липня, на рівні 41,7239 грн/$, порівняно із 41,8116 грн/$ у четвер. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 4 копійки  до 49,1758 грн за євро. У середу, 2 липня, він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2249) гривня (1596) курс (1554) НБУ (9416) обмін валюти (753)


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Просто завдяки трампу долар і гривня падають з однаковою швидкістю і тому здається , що все стабільно 😄😄
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03.07.2025 16:55 Відповісти

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