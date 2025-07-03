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У пункту пропуску на кордоні з Румунією на два місяці призупинять оформлення транспорту

У пункту пропуску

У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією тимчасово, з 7 липня до 3 вересня, призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Водночас пішохідне сполучення працює без змін.

Обмеження оформлення транспорту пов'язане з ремонтними роботами – реконструкцією мосту через річку Тиса.

Як повідомлялося, наприкінці травня Державна митна служба повідомила, що через виконання будівельних робіт у пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею з 30 травня 2025 року буде зменшено кількість смуг руху для вантажного транспорту в обох напрямках.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (615) кордон (1159) Румунія (304) транспорт (527) пункт пропуску (196)


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