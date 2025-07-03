В Україні зменшилася кількість реєстрації бізнесів. Які види діяльності найпопулярніші?. ІНФОГРАФІКА

За перше півріччя 2025 року в Україні було зареєстровано 161,26 тис. нових бізнесів, що на 34,23 тис. менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це свідчать дані платформи VKURSI.

Із зареєстрованих 19,22 тис. – юридичні особи, 142,05 тис. – фізичні особи-підприємці. За перші пів року торік було зареєстровано 176,28 тис. нових бізнесів, із них 19,53 тис. – компаній, 156,75 тис. – ФОП.

У структурі власності 505 нових компаній, зареєстрованих у першому півріччі 2025 року, є іноземні громадяни та компанії. Торік за той самий час таких компаній було 627.

У першому півріччі 2025 року найактивніше реєстрували бізнес у сфері оптової та роздрібної торгівлі.

До топ-5 видів діяльності (КВЕД) за кількістю зареєстрованих юридичних осіб увійшли:

оптова та роздрібна торгівля – 4 089;

надання інших видів послуг – 2 459;

переробна промисловість – 1 421;

професійна, наукова та технічна діяльність – 1 277;

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1 195.

Найпоширенішими КВЕД серед фізичних осіб-підприємців стали:

оптова та роздрібна торгівля – 54 831;

інформація та телекомунікації – 20 176;

професійна, наукова та технічна діяльність – 14 908;

тимчасове розміщення та організація харчування – 6 873;

надання інших видів послуг – 7 354.

За КВЕДом "Надання інших видів послуг" найпоширенішими видами діяльності серед юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців є:

надання послуг перукарнями та салонами краси;

діяльність із забезпечення фізичного комфорту;

організування поховань і надання суміжних послуг.

Лідером за темпом створення бізнесу є Київ. Загалом тут зареєстрували 25 382 нових бізнеси, найактивніше у сфері:

продаж товарів гуртом та вроздріб – 6 043;

IT зв'язок та медіа – 4 727;

консультації та дослідження – 4 168.

Загалом у Києві за перше півріччя з'явилося 5,9 тис. компаній та 19,48 тис. ФОП.

Регіонами-лідерами за діловою активністю стали: Дніпропетровська область, де зареєстровано 15,02 тис. нових юридичних і фізичних осіб-підприємців, Львівська – 12,4 тис., Київська – 11,73 тис., Одеська область – 11,58 тис. та Харківська – 10,57 тис.

Найменше реєстрацій у першому півріччі 2025 року зафіксовано в Луганській області – 218.





Як повідомлялося, бізнес у червні дещо погіршив оцінки результатів власної економічної діяльності після їх значного покращення у травні.

До того стало відомо, що бізнес у травні відновив позитивні оцінки результатів власної діяльності, уперше з травня 2024 року зростання очікували підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуваннях Нацбанку.