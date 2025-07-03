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В Україні зменшилася кількість реєстрації бізнесів. Які види діяльності найпопулярніші?. ІНФОГРАФІКА

В Україні зменшилася кількість реєстрації бізнесів. Які види діяльності найпопулярніші?

За перше півріччя 2025 року в Україні було зареєстровано 161,26 тис. нових бізнесів, що на 34,23 тис. менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це свідчать дані платформи VKURSI.

Із зареєстрованих 19,22 тис. – юридичні особи, 142,05 тис. – фізичні особи-підприємці. За перші пів року торік було зареєстровано 176,28 тис. нових бізнесів, із них 19,53 тис. – компаній, 156,75 тис. – ФОП.

У структурі власності 505 нових компаній, зареєстрованих у першому півріччі 2025 року, є іноземні громадяни та компанії. Торік за той самий час таких компаній було 627.

У першому півріччі 2025 року найактивніше реєстрували бізнес у сфері оптової та роздрібної торгівлі.

До топ-5 видів діяльності (КВЕД) за кількістю зареєстрованих юридичних осіб увійшли:

  • оптова та роздрібна торгівля – 4 089;
  • надання інших видів послуг – 2 459;
  • переробна промисловість – 1 421;
  • професійна, наукова та технічна діяльність – 1 277;
  • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1 195.

Найпоширенішими КВЕД серед фізичних осіб-підприємців стали:

  • оптова та роздрібна торгівля – 54 831;
  • інформація та телекомунікації – 20 176;
  • професійна, наукова та технічна діяльність – 14 908;
  • тимчасове розміщення та організація харчування – 6 873;
  • надання інших видів послуг – 7 354.

За КВЕДом "Надання інших видів послуг" найпоширенішими видами діяльності серед юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців є:

  • надання послуг перукарнями та салонами краси;
  • діяльність із забезпечення фізичного комфорту;
  • організування поховань і надання суміжних послуг.

В Україні зменшилася кількість реєстрації бізнесів. Які види діяльності найпопулярніші?

Лідером за темпом створення бізнесу є Київ. Загалом тут зареєстрували 25 382 нових бізнеси, найактивніше у сфері:

  • продаж товарів гуртом та вроздріб – 6 043;
  • IT зв'язок та медіа – 4 727;
  • консультації та дослідження – 4 168.

Загалом у Києві за перше півріччя з'явилося 5,9 тис. компаній та 19,48 тис. ФОП. 

Регіонами-лідерами за діловою активністю стали: Дніпропетровська область, де зареєстровано 15,02 тис. нових юридичних і фізичних осіб-підприємців, Львівська – 12,4 тис., Київська – 11,73 тис., Одеська область – 11,58 тис. та Харківська – 10,57 тис.

Найменше реєстрацій у першому півріччі 2025 року зафіксовано в Луганській області – 218. 

В Україні зменшилася кількість реєстрації бізнесів. Які види діяльності найпопулярніші?
В Україні зменшилася кількість реєстрації бізнесів. Які види діяльності найпопулярніші?

Як повідомлялося, бізнес у червні дещо погіршив оцінки результатів власної економічної діяльності після їх значного покращення у травні.

До того стало відомо, що бізнес у травні відновив позитивні оцінки результатів власної діяльності, уперше з травня 2024 року зростання очікували підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуваннях Нацбанку.

Автор: 

бізнес (1226) підприємство (94) реєстрація (283) ФОП (133)


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Ясно. Всі торгуть трусами.
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03.07.2025 19:37 Відповісти
Які види діяльності найпопулярніші?

Ті, що й раніше: купити за копійку, перепродати за сто гривнів.
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03.07.2025 20:30 Відповісти
Як почитаєш, то все населення - бізнесмени.
А працювати хто буде?
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03.07.2025 20:56 Відповісти
зараз виїдуть ті активні що зачинилися, залишиться сіра маса тих хто ходить на роботу на все підговлене,ось тоді заживемо,бо ФОП це потенційний роботодач
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03.07.2025 21:13 Відповісти

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