Настрої бізнесу знову погіршилися, у більшості галузей прогнозують підвищення цін і звільнення, – опитування НБУ

Бізнес у червні дещо погіршив оцінки результатів власної економічної діяльності після їх значного покращення у травні.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) від Національного банку. У червні він знизився до 50 пунктів, порівняно із 50,8 пункта у травні, 49,4 – у квітні та 51,8 – у березні.

Позитивно на оцінки вплинули: стійкий споживчий попит, достатня пропозиція товарів, стабільна ситуація з енергопостачанням, міжнародна фінансова підтримка, а також сезонний фактор.

"Водночас стримуючими чинниками залишалися постійні обстріли критично важливих об’єктів та інфраструктури, посилення інтенсивності бойових дій, значні витрати бізнесу на сировину, оплату праці та паливо, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також курсові та інфляційні очікування", – зауважили в НБУ.

Найоптимістичніші оцінки надали підприємства торгівлі: у цьому секторі індекс у червні зріс до 52 з 50,3 у попередньому місяці.

Підприємства промисловості дещо погіршили свої оцінки: секторальний індекс у червні знизився до 50,4, порівняно з 51,1 у травні.

Оцінки підприємств будівництва також знизилися: тут секторальний індекс у червні становив 50,4 порівняно з 51,5 попереднього місяця.

Підприємства сфери послуг на відміну від попереднього місяця послабили оцінки результатів своєї поточної діяльності, зважаючи на збільшення витрат бізнесу через здорожчання палива та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 48,3 у червні (у травні 2025 року – 50,9).

"Опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг зберегли високі очікування щодо темпів здорожчання закупівельних цін, а також цін/тарифів на власну продукцію/послуги, натомість підприємства будівництва сподівалися на їх послаблення", – зауважили в НБУ.

Крім того, підприємства всіх опитаних секторів очікували на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – у будівництві.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 червня 2025 року. В опитуванні взяли участь 579 підприємств.

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Як повідомлялося, бізнес у травні відновив позитивні оцінки результатів власної діяльності, уперше з травня 2024 року зростання очікували підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуваннях Нацбанку.