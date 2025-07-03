Будувати крематорій у Львові захотіла тільки одна компанія й за нижчою ціною. Запустити його планують уже цього року

Комунальне підприємство "Муніципальна обрядова служба" провело тендер на будівництво крематорію у Львові на Голосківському цвинтарі. На тендер з'явився лише один учасник – консорціум "Інфрабуд".

Про це свідчать дані в системі Prozorro, передає LIGA.net.

Пропозиція учасника виявилася менш ніж на 52 тис. грн нижчою від очікуваної вартості будівництва у понад 160,89 млн грн.

Консорціум "Інфрабуд" створили три львівські компанії: ТОВ "Будгрупсервіс", ТОВ "Галицька будівельна гільдія" та інвестиційний фонд "Меркурі". Кінцевим бенефіціаром вказано Романа Поверляка.

Консорціум зареєстровано 19 травня 2025 року. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель.

Як повідомлялося, в середині червня виконавчий комітет Львівької міської ради затвердив проєктно-кошторисну документацію на будівництво нового комплексу крематорію на Голосківському кладовищі у Львові. Наприкінці цього року крематорій планують у тестовому режимі запустити в роботу.

Загальна вартість проєкту будівництва крематорію (будівельні роботи, закупівля устаткування, виготовлення проєктно-кошторисної документації, податок на додану вартість та інші витрати) становить 170 млн грн, частину з яких – 60 млн грн – планують залучити за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".