Тисячі авто, ввезених до Росії за "паралельним імпортом", виявилися в міжнародному розшуку

Тисячі іномарок, завезених до Росії за схемами "паралельного імпорту", знайшлися в базі даних Інтерполу. Автовласники, які купили машини в салонах, виявляють, що їхнє авто знаходиться в міжнародному розшуку як викрадене, коли звертаються до російського МВС за зміною номерів.

Про це пише The Moscow Times.

Російський автоексперт Кіріл Чернов розповідає, що схема продажу де-факто крадених машин існує вже близько 30 років, а особливий розмах вона набула за часів "паралельного імпорту".

Суть "дубайської схеми" проста: автомобіль береться в лізинг в одній із західних країн, а потім продається в Росію, як правило, через ОАЕ та країну-транзитера, наприклад, з республік колишнього СРСР.

"При цьому платежі за (машину) продовжують виплачуватись, тому спочатку автомобіль у викраденні не значиться. Однак через деякий час, після того, як машина приїхала до нас, оплата припиняється. Поки лізингова компанія розуміє, що її кинули, проходить зазвичай три місяці. Після цього автомобіль кидають у базу Інтерполу", – пояснив Чернов.

За його словами, часто таким чином до Росії потрапляють саме американські машини, без пробігу та за дуже привабливою ціною. В ОАЕ на їхній продаж дивляться "крізь пальці".

За словами юристів, судова практика при розгляді таких справ найчастіше є негативною: суди вважають, що оскільки автомобіль знаходиться в розшуку по лінії Інтерполу, то він не може бути зареєстрований і допущений до дорожнього руху на території Росії. Проте шанси виграти справу є – один із автовласників довів, що Канада документально не обґрунтувала свої претензії, тим самим порушивши право власника на його майно.

Перевірити модель спочатку просто неможливо: зробити це можна лише в тому випадку, якщо водій особисто купує цей автомобіль у західних країнах і сам займається імпортом до Росії.

Російська влада дозволила "паралельний імпорт", тобто ввезення товарів без дозволу правовласника після виходу з країни іноземних брендів у 2022 році. Минулого року через механізм "паралельного імпорту" до Росії було завезено близько 150 тис. нових автомобілів та 400 тис. уживаних.

Наприкінці листопада минулого року повідомлялося, що частка китайських брендів на російському ринку нових автомобілів за підсумками 2024 року сягнула 68%.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України з РФ пішли всі міжнародні автовиробники – вони закрили виробництва та припинили поставки.

Цього року Грузія з 15 травня ввела для громадян Росії та Білорусі повну заборону на вивезення з країни легкових автомобілів та спецтехніки.