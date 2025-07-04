Грошові перекази в Україну впали на 15%, найбільше зменшилась оплата праці, – НБУ
За підсумками січня січень-травня 2025 року обсяг грошових переказів в Україну становив $3,5 мільярда, це на 15,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року ($4,09 млрд).
Найбільше падіння зафіксоване у частині оплаті праці – на 18,7% (до $1,87 млрд, порівняно із $2,3 млрд у січні-травні минулого року), свідчать дані Національного банку України (НБУ).
За оцінками НБУ, через офіційні канали в Україну за цей період надійшло $2 млрд, через неформальні канали – $1,46 млрд.
Зокрема, у травні перекази з-за кордону становили $711 млн, порівняно із $819 млн в аналогічному місяці 2024 року та $953 млн у травні 2023 року.
Як повідомлялося, за даними НБУ, за 2024 рік в Україну з усього світу було перераховано близько $9,6 млрд приватних грошових переказів, включно з переказами через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук у руки). Це на $2 мільярди менше, ніж у 2023 році та на третину менше, ніж у 2021 році, коли приватні грошові перекази в Україну сягали рекордної позначки $15 млрд.
Нагадаємо, у 2023 році обсяг приватних грошових переказів в Україну становив близько $11,6 млрд.
За підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я наприклад також збирав різні електронні модулі які сам проектував, було що і на 5000 грн виторгу, десь 10 доставок в місяць. Деталі купував в Києві і чого не було то Китай. На зароблені купував їжу, інтернет, поповнення.
А тепер нема замовлень, то і відправлень нема. Тепер не отримає магазин в Києві виторгу, не отримає посилку Нова Пошта, не отримає більше грошей магазин їжі.
Ну що, все правильно дяді працюють. Доугробити і все.
Тим часом Нова Пошта скорочує 3000 робітників, і не через поштомати, а просто що смешилась кількість посилок (це говорять робітники). А що таке втрата 3000 робтників - це сотні мільйонів податків в рік. З робітника платять приблизно 44% всіх податків. Тобто нехай сума всіх податків 13 000 грн (подохідний, пенсійний, військовий і т.д.) х 3 000 = 39 000 000 грн В МІСЯЦЬ ПОДАТКІВ, а ще людина в магазині віддасть 20% ПДВ = а це ще майже 10 лямів (всі обрахунки приблизно). І того тільки на НП держава в мінусі на 50 000 000 грн в місяць!!!
А ще втрата від зменшення посилок, кожна посилка це ПДВ мінімум і в кінці там втрати просто шалені.
Китайці кожному дозволяються працювати і прямо вистроюють ланцюги поставок, щоб люди могли жити і платили % державі.
На Ebay в США, податок на продаж (Sales Tax) може становити від 4% до 10% залежно від штату. Але Делавер - один із небагатьох штатів, де цей податок відсутній. !!! Це США - перша економіка світу і там менші податки і є без податків взагалі.