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Новини Падіння гривні
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Грошові перекази в Україну впали на 15%, найбільше зменшилась оплата праці, – НБУ

Грошові перекази в Україну впали з початку 2025 року на 15%

За підсумками січня січень-травня 2025 року обсяг грошових переказів в Україну становив $3,5 мільярда, це на 15,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року ($4,09 млрд).

Найбільше падіння зафіксоване у частині оплаті праці – на 18,7% (до $1,87 млрд, порівняно із $2,3 млрд у січні-травні минулого року), свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За оцінками НБУ, через офіційні канали в Україну за цей період надійшло $2 млрд, через неформальні канали – $1,46 млрд.

Зокрема, у травні перекази з-за кордону становили $711 млн, порівняно із $819 млн в аналогічному місяці 2024 року та $953 млн у травні 2023 року.

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Як повідомлялося, за даними НБУ, за 2024 рік в Україну з усього світу було перераховано близько $9,6 млрд приватних грошових переказів, включно з переказами через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук у руки). Це на $2 мільярди менше, ніж у 2023 році та на третину менше, ніж у 2021 році, коли приватні грошові перекази в Україну сягали рекордної позначки $15 млрд.

Нагадаємо, у 2023 році обсяг приватних грошових переказів в Україну становив близько $11,6 млрд.

За підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті.

Автор: 

НБУ (9419) переказ (89) заробітчани (208) ІТ-індустрія (551) грошові перекази (202)


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Гємнєцов і його ненаситна зелена шантрапа працює.
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04.07.2025 11:47 Відповісти
Яка оплата - така і праця
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04.07.2025 12:55 Відповісти
шляхом передавання грошей із рук у руки. Це як порахували?
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04.07.2025 13:11 Відповісти
Потужно працює Незламний Гетманцев ... нехай й надалі ні в чому собі не відмовляє його родина в парижській квартирі!
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04.07.2025 13:44 Відповісти
Ефективний мЄндЄр.
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04.07.2025 14:04 Відповісти
Ну так налякали ж українців санкціями, неадекватно величезними штрафами і арештами рахунків. Тепер повертаємось до старого доброго кеша
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04.07.2025 15:12 Відповісти
Ахахах, це цілком очікувано і про це попереджали. А для банків 15% це дуже багато. З кожної операції банки мали %. Люди продавали свої речі, а деякі і приторговували, а зараз зупинилися і сидять.

Я наприклад також збирав різні електронні модулі які сам проектував, було що і на 5000 грн виторгу, десь 10 доставок в місяць. Деталі купував в Києві і чого не було то Китай. На зароблені купував їжу, інтернет, поповнення.

А тепер нема замовлень, то і відправлень нема. Тепер не отримає магазин в Києві виторгу, не отримає посилку Нова Пошта, не отримає більше грошей магазин їжі.

Ну що, все правильно дяді працюють. Доугробити і все.

Тим часом Нова Пошта скорочує 3000 робітників, і не через поштомати, а просто що смешилась кількість посилок (це говорять робітники). А що таке втрата 3000 робтників - це сотні мільйонів податків в рік. З робітника платять приблизно 44% всіх податків. Тобто нехай сума всіх податків 13 000 грн (подохідний, пенсійний, військовий і т.д.) х 3 000 = 39 000 000 грн В МІСЯЦЬ ПОДАТКІВ, а ще людина в магазині віддасть 20% ПДВ = а це ще майже 10 лямів (всі обрахунки приблизно). І того тільки на НП держава в мінусі на 50 000 000 грн в місяць!!!

А ще втрата від зменшення посилок, кожна посилка це ПДВ мінімум і в кінці там втрати просто шалені.

Китайці кожному дозволяються працювати і прямо вистроюють ланцюги поставок, щоб люди могли жити і платили % державі.

На Ebay в США, податок на продаж (Sales Tax) може становити від 4% до 10% залежно від штату. Але Делавер - один із небагатьох штатів, де цей податок відсутній. !!! Це США - перша економіка світу і там менші податки і є без податків взагалі.
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04.07.2025 16:08 Відповісти

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