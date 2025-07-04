Грошові перекази в Україну впали на 15%, найбільше зменшилась оплата праці, – НБУ

За підсумками січня січень-травня 2025 року обсяг грошових переказів в Україну становив $3,5 мільярда, це на 15,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року ($4,09 млрд).

Найбільше падіння зафіксоване у частині оплаті праці – на 18,7% (до $1,87 млрд, порівняно із $2,3 млрд у січні-травні минулого року), свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За оцінками НБУ, через офіційні канали в Україну за цей період надійшло $2 млрд, через неформальні канали – $1,46 млрд.

Зокрема, у травні перекази з-за кордону становили $711 млн, порівняно із $819 млн в аналогічному місяці 2024 року та $953 млн у травні 2023 року.

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Як повідомлялося, за даними НБУ, за 2024 рік в Україну з усього світу було перераховано близько $9,6 млрд приватних грошових переказів, включно з переказами через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук у руки). Це на $2 мільярди менше, ніж у 2023 році та на третину менше, ніж у 2021 році, коли приватні грошові перекази в Україну сягали рекордної позначки $15 млрд.

Нагадаємо, у 2023 році обсяг приватних грошових переказів в Україну становив близько $11,6 млрд.

За підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті.