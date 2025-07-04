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Новини Падіння гривні
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У Нацбанку пояснили, чому дорожчає євро і чого чекати надалі

У Нацбанку пояснили, чому дорожчає євро

Головним фактором стрімкого зростання курсу євро щодо гривні є послаблення долара США стосовно інших валют через зміни у внутрішній та зовнішній політиці після обрання президентом Дональда Трампа.

Про це заявили у Національному банку України (НБУ) у відповідь на запит Liga.net.

"Водночас основний вплив генерує навіть не стільки посилення торговельних протистоянь, як відчутне зростання невизначеності, що вже позначилося на ділових очікуваннях в окремих регіонах. У результаті на тлі помірних змін курсу гривні до долара, до євро вона послабилася через коливання курсу євро до долара", – пояснили у Нацбанку.

В НБУ зауважили, що внутрішні чинники, як-от платіжний баланс і попит на валюту, впливають на курс гривні, але офіційно її курс формується на основі долара США, який залишається основною валютою для міжбанківських торгів.

"В Україні курсоутворювальною валютою є долар США. Тож якщо йдеться про офіційний курс гривні до долара, то він визначається на основі торгів на міжбанківському валютному ринку. Готівковий курс, відповідно, відображає результат взаємодії попиту та пропозиції долара США на готівковому сегменті валютного ринку", – зазначають в НБУ.

Водночас у Нацбанку нагадали, що хоча на валютний курс впливають як внутрішні економічні показники, так і зовнішні глобальні процеси, стабільність валютного ринку в Україні під час війни підтримується завдяки активній політиці регулятора.

В НБУ додали, що подальші зміни курсу гривні до євро в Україні насамперед залежатимуть від того, як коливатиметься співвідношення долара до євро на міжнародних фінансових ринках.

"А на цю валютну пару, своєю чергою, впливатимуть макроекономічні умови та геополітична ситуація в США і ЄС – зокрема, курс монетарної політики, який обиратимуть Федеральна резервна система та Європейський центробанк", – заявили у регуляторі.

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Як повідомлялося, щого тижня курс гривні вперше в історії опустився нижче курс позначки 49 грн за євро.

На п'ятницю, 4 липня, Нацбанк встановив офіціні курси валют на рівні 41,7239 грн/$ та 49,1758 грн за євро.

Автор: 

валюта (2249) євро (190) курс (1554) НБУ (9419) обмін валюти (754)


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Головна причина зростання євро це некомпетентність дЕфективних менеджерів,які керують Україною.
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04.07.2025 09:54 Відповісти
Тобі ж написали, що дефективні менеджери у Вашингтоні, та в тебе інша методичка, таварісч майор! Та який ти майор? Єфрейтор фсби!
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04.07.2025 10:00 Відповісти
чого чекати далі? подальшого зростання
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04.07.2025 09:57 Відповісти
очевидно Нацбанк людей сприймає за дурнів, бо за такої причини курс євро повинно бути не змінним, а оскільки курс долара падає по відношенню до інших валют, то він повинен був впасти і по відношенню до гривні.....Коли наша держава перестане сприймати українців за дурнів?
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04.07.2025 10:32 Відповісти
Головним фактором стрімкого зростання курсу євро щодо гривні є послаблення долара США стосовно інших валют через зміни у внутрішній та зовнішній політиці після обрання президентом Дональда Трампа. Джерело: https://censor.net/n3561446
Косять під дебілів....А можливо не косять...
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04.07.2025 10:41 Відповісти

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