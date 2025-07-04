У Нацбанку пояснили, чому дорожчає євро і чого чекати надалі

Головним фактором стрімкого зростання курсу євро щодо гривні є послаблення долара США стосовно інших валют через зміни у внутрішній та зовнішній політиці після обрання президентом Дональда Трампа.

Про це заявили у Національному банку України (НБУ) у відповідь на запит Liga.net.

"Водночас основний вплив генерує навіть не стільки посилення торговельних протистоянь, як відчутне зростання невизначеності, що вже позначилося на ділових очікуваннях в окремих регіонах. У результаті на тлі помірних змін курсу гривні до долара, до євро вона послабилася через коливання курсу євро до долара", – пояснили у Нацбанку.

В НБУ зауважили, що внутрішні чинники, як-от платіжний баланс і попит на валюту, впливають на курс гривні, але офіційно її курс формується на основі долара США, який залишається основною валютою для міжбанківських торгів.

"В Україні курсоутворювальною валютою є долар США. Тож якщо йдеться про офіційний курс гривні до долара, то він визначається на основі торгів на міжбанківському валютному ринку. Готівковий курс, відповідно, відображає результат взаємодії попиту та пропозиції долара США на готівковому сегменті валютного ринку", – зазначають в НБУ.

Водночас у Нацбанку нагадали, що хоча на валютний курс впливають як внутрішні економічні показники, так і зовнішні глобальні процеси, стабільність валютного ринку в Україні під час війни підтримується завдяки активній політиці регулятора.

В НБУ додали, що подальші зміни курсу гривні до євро в Україні насамперед залежатимуть від того, як коливатиметься співвідношення долара до євро на міжнародних фінансових ринках.

"А на цю валютну пару, своєю чергою, впливатимуть макроекономічні умови та геополітична ситуація в США і ЄС – зокрема, курс монетарної політики, який обиратимуть Федеральна резервна система та Європейський центробанк", – заявили у регуляторі.

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Як повідомлялося, щого тижня курс гривні вперше в історії опустився нижче курс позначки 49 грн за євро.

На п'ятницю, 4 липня, Нацбанк встановив офіціні курси валют на рівні 41,7239 грн/$ та 49,1758 грн за євро.



