Популярна платформа для фрилансу Upwork почала блокувати користувачів з України. Федоров відреагував

Платформа Upwork масово блокує акаунти українських фрилансерів та агенцій.

Про це повідомив підприємець Кирило Козак, засновник Getmany.com і колишній ком’юніті-менеджер Upwork в Україні, передає галузеве видання ain.ua.

За його словами, користувачам приходять запити на верифікацію, після проходження якої акаунти одразу блокуються без можливості апеляції.

Він уточнив, що з цим стикаються як індивідуальні фахівці, так і компанії, що офіційно зареєстровані в Україні та ведуть прозору діяльність.

За словами Козака, наразі відсутня будь-яка регіональна підтримка платформи для українських користувачів. Каналів комунікації з командою Upwork також немає, а тематичну гілку спільноти про Україну закрили.

Після публікації про масові блокування акаунтів на Upwork українські фахівці в коментарях підтвердили проблему.

На ситуацію вже відреагував віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров: "Побачив. Ставлю задачу команді розібратися. Сам працював на Upwork, добре розумію проблематику".

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Своєю чергою у Мінцифрі повідомили, що вже працюють з українськими фрилансерами, щоб оцінити масштаби та можливі причини блокувань.

"На основі цього підготуємо офіційне звернення до Upwork з проханням усунути причини блокування та відновити акаунти українських фрілансерів", – пообіцяли у міністерстві.

Upwork – це міжнародна онлайн-біржа, яка пропонує глобальний майданчик з пошуку роботи й низку програмних продуктів для роботодавців, які хочуть винаймати й керувати віддаленими спеціалістами.

Як повідомлялося, восени 2023 року віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що Мінцифри працює над створенням українського Upwork – платформи фрілансерів IT-індустрії. Наразі невідомо, чим завершилася ця робота.



