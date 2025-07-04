АМКУ дозволив Хомутинніку оформити контроль над логістичним бізнесом групи "Біокон"

Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл ПАТ "ЗНКІФ "Каскад-Інвест" на набуття контролю над ТОВ "ХФК "Біокон".

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні 3 липня, повідомляється на сайті регулятора.

Як відомо, ЗНКІФ "Каскад-Інвест" – це інвестиційний фонд ексрегіонала Віталія Хомутинніка.

Компанія "ТОВ "ХФК "Біокон" входить у групу компаній "Біокон" та спеціалізується на наданні складських послуг міжнародним фармацевтичним компаніям та їх українським резидентам. Серед іншого, їй належать логістичний центр "Біокон" розміщений поблизу міжнародного аеропорту "Бориспіль".

За даними у системі YouControl, наразі бенефіціарами ТОВ "ХФК "Біокон" вказані засновник і президент корпорації "Біокон" Олександр Яворський (44,95%) та Віталій Хомутиннік (49,95%), країною проживання якого вказана Велика Британія. При цьому Хомутиннік з’явився серед співвласників компанії в українських реєстрах у травні 2024 року.

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Як повідомлялося, у 2023 році інвестиційний фонд ексрегіонала Віталія Хомутинніка Cascade Investment Fund, який володів часткою "Укрнафтобуріння", продав усі акції газовидобувної компанії до їх арешту і передачі в управління держави. За різними оцінками, Cascade Investment Хомутинніка належало близько 22,5% акцій "Укрнафтобуріння".

На початку травня того ж року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін доручив передати арештовані активи в управління "Укрнафти".

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.