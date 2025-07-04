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Новини допомога від ООН Україні
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Україну обрали до Ради Продовольчої організації ООН

fao

Україну обрали до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х.

"Ще одне значне досягнення України в системі ООН. Сьогодні вранці в Римі Україну було обрано до Ради FAO. Ми вдячні всім державам-членам ООН за визнання життєво важливої ​​ролі України як гаранта глобальної продовольчої безпеки", – написав міністр.

Він зауважив, що Росію та Білорусь не обрали до Ради FAO, хоча вони "дуже старалися".

"Москва повинна залишатися в міжнародній ізоляції. Агресору та його спільнику немає місця в керівних органах міжнародних організацій", – додав Сибіга.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) – спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. Мета діяльності – забезпечення продовольчої безпеки у світі, підвищення рівня харчування та стандартів життя у країнах-членах. З Україною співпрацює з 2003 року, надаючи екстрену агропродовольчу допомогу та реалізуючи програми розвитку.

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Як повідомлялося, у травні Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) оголосила про початок реалізації дворічного Плану реагування на надзвичайні ситуації та оперативного відновлення на $150 млн для підтримки сільських громад України, постраждалих від війни.

Автор: 

ООН (364) ФАО (102) продовольство (164) Сибіга Андрій (8)


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А коли із Ради Безпеки викинут рашку?
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04.07.2025 12:49 Відповісти
Тоді,коли перестануть брати від кацапів хабарі. Тобто ніколи.
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04.07.2025 12:54 Відповісти
це ж, такі перспективи мародерити на харчах, відкриваються.
що там з одеським портом?
готовий вантажити пшеницю баржами?
офшори, підготовлені і чекають!
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04.07.2025 13:09 Відповісти
Ну, це вам, не якісь там, 650 партій з ГумДопомогою від Західних Партнерів, «замилити» в Україні у 2022-23 роках!??!. Масштаб інший…
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04.07.2025 13:25 Відповісти
Путужна ізоляція висмоктана з пальця самим міністром закордонних справ Сибігою. Це вам не как ліба што, а што ліба как!
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04.07.2025 13:11 Відповісти
Опять что бы папуасов кормили?
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04.07.2025 13:15 Відповісти
А як ми досі не там- житниця світу?!
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04.07.2025 13:16 Відповісти

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