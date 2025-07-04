Україну обрали до Ради Продовольчої організації ООН

Україну обрали до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х.

"Ще одне значне досягнення України в системі ООН. Сьогодні вранці в Римі Україну було обрано до Ради FAO. Ми вдячні всім державам-членам ООН за визнання життєво важливої ​​ролі України як гаранта глобальної продовольчої безпеки", – написав міністр.

Він зауважив, що Росію та Білорусь не обрали до Ради FAO, хоча вони "дуже старалися".

"Москва повинна залишатися в міжнародній ізоляції. Агресору та його спільнику немає місця в керівних органах міжнародних організацій", – додав Сибіга.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) – спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. Мета діяльності – забезпечення продовольчої безпеки у світі, підвищення рівня харчування та стандартів життя у країнах-членах. З Україною співпрацює з 2003 року, надаючи екстрену агропродовольчу допомогу та реалізуючи програми розвитку.

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Як повідомлялося, у травні Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) оголосила про початок реалізації дворічного Плану реагування на надзвичайні ситуації та оперативного відновлення на $150 млн для підтримки сільських громад України, постраждалих від війни.