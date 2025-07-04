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Новини
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В Україні відновили обов’язкове подання статистичної звітності для бізнесу

Із 5 липня поновлюється обов’язкове подання державної статистичної звітності

Із 5 липня набирає чинності закон, який передбачає відновлення обов’язкового подання статистичної звітності респондентами, які підпадають під державне статистичне спостереження.

Відповідний закон підписано президентом Володимиром Зеленським 3 липня та опубліковано наступного дня, повідомляє Державна служба статистики України.

У Держстаті відзначили, що це рішення відновлює системний збір статистичних даних, без яких неможливо оцінити реальний стан підприємств, відслідковувати ринок праці та розуміти структурні зміни в економіці та суспільстві.

Для респондентів, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період – до 5 жовтня 2025 року. У цей час можна без штрафів подати звітність за минулі періоди, зазначається у повідомленні.

У Держстаті пообіцяли найближчим часом оприлюднити оновлені інструкції, роз’яснення щодо звітності та дані про технічну підтримку для респондентів.

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Як повідомлялося, 18 червня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, відповідно до яких підприємці, підприємства, установи та організації знову зобов’язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики.

Автор: 

бізнес (1226) статистика (123) Держстат (1442)


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проверки восстановили, не нужную отчётность тоже, тарифы растут. У кого тут военный стан?
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04.07.2025 13:26 Відповісти
все вірно!
як у військових!
журнал по обліку журналів обліку.
діджиталізація від зеленого дегенерата мародера фьодорова, *****....
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04.07.2025 13:30 Відповісти
Віват! Це ж перемога! Корабель іде на дно але оркестр має грати марші.
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04.07.2025 13:34 Відповісти
"Є брехня, є суцільна брехня, а є статистика" (с)
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04.07.2025 13:42 Відповісти
Чи це не для того, щоб майбутні окупанти нові господарі цієї території могли швидше розібратися, оцінити стан справ?
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04.07.2025 14:02 Відповісти

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