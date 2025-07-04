Євро закріпився на рівні більше 49 грн: Нацбанк встановив курс валют на понеділок
Курс гривні несуттєво знизився щодо долара США, але трохи зміцнився щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 7 липня, на рівні 41,7341 грн/$, порівняно із 41,7239 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 5 копійок – до 49,1210 грн за євро. У середу, 2 липня, він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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1 із 4 Українців знає що лизати прород під напругою на можна, 3 із 4 вважають що це чупачупс і треба пробувати бо інші не пробували
Держава намагається обмежувати українців в використанні власних грошей. Українці знаходять можливості, як це обійти та переходять до криптовалюти, скорочуючи банківські перекази. Це стає зрозумілим зі звіту Нацбанку (https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external#1). Хтось очікував іншого?
Зазначається, що в Україну надходить дедалі менше грошових переказів від приватних осіб. У січні-травні 2025 року загальний обсяг таких перерахувань зменшився з $4,1 млрд. до $3,5 млрд.порівняно з аналогічним періодом 2024 року, тобто на 15%. А порівняно з тими самими 5-ма місяцями 2023-го - на 27,3%. Тож дії керівництва Нацбанку призвели до зменшення валютних надходжень в Україну.
Водночас завдяки посиленню фінмоніторингу та валютного нагляду українці перестали активно знімати з карт готівку. Те, що відбувається, зараз пояснюють двома факторами - релокацією (вивіз за кордон бізнесу та сімей) і переходом людей у криптовалюту. При цьому в банках чекають подальшого погіршення ситуації. Висновки абсолютно правильні. І це ще раз доводить, що стратегія Зеленського, Пишного, Гетьманцева та інших зелених чиновників хибна, а обмеження, які вони запроваджують, працюють все менше та шкодять економіці. Якщо на початковому етапі ці обмеження були зрозумілі, то сьогодні вони абсолютно необґрунтовані. А головне, що далі ситуація буде погіршуватися і валюти в країну буде йти все менше і менше. І це досягнення нашої влади.