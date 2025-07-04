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Новини
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Світові ціни на вершкове масло зросли до нового рекорду, – ФАО

Світові ціни на вершкове масло зросли до нового рекорду, – ФАО

Світовий індекс цін на вершкове масло в червні цього року зафіксував найбільше місячне зростання, збільшившись на 2,8% до нового рекорду в 225 пунктів.

Про це свідчать дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Продовження такої тенденції до зростання було зумовлене головним чином стійким обмеженням поставок із Океанії та Європейського Союзу, а також сильним попитом на імпорт із Азії.

Загальний індекс цін на молочні продукти склав 154,4 пункти, що на 0,8 пункта (0,5%) більше, ніж у травні, та на 26,5 пункта (20,7%) більше, ніж у минулому році.

Зростання обумовлене скороченням виробництва в Новій Зеландії через сезонне зменшення надоїв, зменшенням поголів’я у ЄС, наслідками спалаху вірусу блутангу у деяких регіонах Європи та низькими запасами масла у США.

Ціни на сир також зросли третій місяць поспіль через збереження стабільного попиту в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні у Східній Азії.

Натомість ціни на сухе знежирене молоко знизилися на 0,6%, тоді як ціни на сухе незбиране молоко впали на 2,3% на тлі низького попиту та значної світової пропозиції.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) – спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. Мета діяльності – забезпечення продовольчої безпеки у світі, підвищення рівня харчування та стандартів життя у країнах-членах. З Україною співпрацює з 2003 року, надаючи екстрену агропродовольчу допомогу та реалізуючи програми розвитку.

Як повідомлялося, Україну обрали до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Автор: 

масло (163) ООН (364) ціни (3589) ФАО (102)


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Топ коментарі
+3
Уроди дурнів роблять з людей..хай напишуть по чому продається наше масло вершкове в Польщі..сучі виродки.....
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04.07.2025 16:26 Відповісти
+2
абсолютно згоден!
треба підняти ціни на масло в три рази!
нє, навіть у п'ять разів!
тим більше, що україну пустили у якійсь там продовольчий клюб при оон.
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04.07.2025 16:35 Відповісти
+1
Війна для "жирних котів" - просто огуєнний привід підняти ціни!
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04.07.2025 16:24 Відповісти
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Війна для "жирних котів" - просто огуєнний привід підняти ціни!
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04.07.2025 16:24 Відповісти
Для цьогогодиться люба криза ...штучностворена або видумана....Ніхто ж не перевірить
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04.07.2025 16:27 Відповісти
Уроди дурнів роблять з людей..хай напишуть по чому продається наше масло вершкове в Польщі..сучі виродки.....
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04.07.2025 16:26 Відповісти
Ціни на продукти ростуть по всій Європі. І досить швидко.
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04.07.2025 16:30 Відповісти
абсолютно згоден!
треба підняти ціни на масло в три рази!
нє, навіть у п'ять разів!
тим більше, що україну пустили у якійсь там продовольчий клюб при оон.
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04.07.2025 16:35 Відповісти
Нема чого гніватись.
Звідки береться вершкове масло?-Вірно,з молока.
Звідки молоко? -від корови.
А тепер пригадайте,хто коли крайній раз бачив живу корову .
Отака херня ,малята,дальше додумайте самі...
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04.07.2025 16:54 Відповісти
КРС подлежат строгому учёту. На 1 мая этого года в Украине 1 млн 153т голов коров
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04.07.2025 16:58 Відповісти
И возьмём самый низкий показатель надоя - это 20 литров молока в день. То есть ежедневно в Украине надоивают более 23 млн литров молока
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04.07.2025 17:03 Відповісти
От намаж собі ці дешеві статистичні дані на хліб, замість дорогого масла.
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04.07.2025 17:07 Відповісти
Ну я так и думал что сочетание слов "строгий учёт" для тебя неведомы 🤔😁
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04.07.2025 17:25 Відповісти
"в Украине надоивают более 23 млн литров молока"

какая занимательная математика. у вас весь крс дает молоко, быков нет, на мясо ничего не идет
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04.07.2025 17:48 Відповісти
1,153млн это только коров
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04.07.2025 17:52 Відповісти

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