Світові ціни на вершкове масло зросли до нового рекорду, – ФАО
Світовий індекс цін на вершкове масло в червні цього року зафіксував найбільше місячне зростання, збільшившись на 2,8% до нового рекорду в 225 пунктів.
Про це свідчать дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).
Продовження такої тенденції до зростання було зумовлене головним чином стійким обмеженням поставок із Океанії та Європейського Союзу, а також сильним попитом на імпорт із Азії.
Загальний індекс цін на молочні продукти склав 154,4 пункти, що на 0,8 пункта (0,5%) більше, ніж у травні, та на 26,5 пункта (20,7%) більше, ніж у минулому році.
Зростання обумовлене скороченням виробництва в Новій Зеландії через сезонне зменшення надоїв, зменшенням поголів’я у ЄС, наслідками спалаху вірусу блутангу у деяких регіонах Європи та низькими запасами масла у США.
Ціни на сир також зросли третій місяць поспіль через збереження стабільного попиту в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні у Східній Азії.
Натомість ціни на сухе знежирене молоко знизилися на 0,6%, тоді як ціни на сухе незбиране молоко впали на 2,3% на тлі низького попиту та значної світової пропозиції.
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) – спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. Мета діяльності – забезпечення продовольчої безпеки у світі, підвищення рівня харчування та стандартів життя у країнах-членах. З Україною співпрацює з 2003 року, надаючи екстрену агропродовольчу допомогу та реалізуючи програми розвитку.
Як повідомлялося, Україну обрали до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).
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треба підняти ціни на масло в три рази!
нє, навіть у п'ять разів!
тим більше, що україну пустили у якійсь там продовольчий клюб при оон.
Звідки береться вершкове масло?-Вірно,з молока.
Звідки молоко? -від корови.
А тепер пригадайте,хто коли крайній раз бачив живу корову .
Отака херня ,малята,дальше додумайте самі...
какая занимательная математика. у вас весь крс дает молоко, быков нет, на мясо ничего не идет