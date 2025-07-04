Світові ціни на вершкове масло зросли до нового рекорду, – ФАО

Світовий індекс цін на вершкове масло в червні цього року зафіксував найбільше місячне зростання, збільшившись на 2,8% до нового рекорду в 225 пунктів.

Про це свідчать дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Продовження такої тенденції до зростання було зумовлене головним чином стійким обмеженням поставок із Океанії та Європейського Союзу, а також сильним попитом на імпорт із Азії.

Загальний індекс цін на молочні продукти склав 154,4 пункти, що на 0,8 пункта (0,5%) більше, ніж у травні, та на 26,5 пункта (20,7%) більше, ніж у минулому році.

Зростання обумовлене скороченням виробництва в Новій Зеландії через сезонне зменшення надоїв, зменшенням поголів’я у ЄС, наслідками спалаху вірусу блутангу у деяких регіонах Європи та низькими запасами масла у США.

Ціни на сир також зросли третій місяць поспіль через збереження стабільного попиту в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні у Східній Азії.

Натомість ціни на сухе знежирене молоко знизилися на 0,6%, тоді як ціни на сухе незбиране молоко впали на 2,3% на тлі низького попиту та значної світової пропозиції.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) – спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. Мета діяльності – забезпечення продовольчої безпеки у світі, підвищення рівня харчування та стандартів життя у країнах-членах. З Україною співпрацює з 2003 року, надаючи екстрену агропродовольчу допомогу та реалізуючи програми розвитку.

Як повідомлялося, Україну обрали до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).