Глобальні інвестиції на розвідку та видобуток нафти можуть скоротитися вперше з 2020 року

Глобальні витрати на розвідку та видобуток нафти цього року можуть скоротитися на 1,1% – до $543 млрд проти майже $549 млрд роком раніше.

Про це свідчать дані JP Morgan, передає enkorr.

Як зазначається, це буде перше зниження з 2020 року, зумовлене економічною нестабільністю, геополітичною напруженістю та стриманішою інвестиційною поведінкою нафтових компаній.

У США зниження капітальних витрат становитиме близько 1,9%, особливо серед компаній сланцевого сектору. Водночас оператори активізували хеджування, зафіксувавши ціни на майже 250 млн барелів нафти, що дозволить утримати помірне зростання видобутку сирої нафти й конденсату на рівні 253 тис. барелів на добу у 2025 році.

На інвестиційну активність у США значно впливає внутрішня політика. Згідно з опитуванням Федерального резервного банку Далласа, індекс ділової активності в енергетичному секторі впав до -8,1, порівняно з 3,8 у попередньому кварталі, а індекс очікуваної активності – до -6,4, що свідчить про зростання стурбованості серед керівників галузі через регуляторну невизначеність.

На міжнародному рівні найбільше зниження бюджетів очікується в Азійсько-Тихоокеанському регіоні – майже на 5%. У Китаї державні гіганти PetroChina та Sinopec вже оголосили про зменшення інвестицій у розвідку та видобуток.

Схожі сигнали надходять із Латинської Америки: мексиканська Pemex стикається з борговою кризою, а колумбійська Ecopetrol анонсувала скорочення операційних витрат.

Однак, попри загальний спад інвестицій, JP Morgan прогнозує зростання світового нафтовидобутку у 2025 році на 2,3 млн барелів на добу. Ключовими чинниками виступають підвищення ефективності операцій та зниження виробничих витрат. Це свідчить про зміну акцентів у галузі від нарощування витрат до оптимізації продуктивності.

Раніше повідомлялося, що кількість танкерів "тіньового" флоту Росії зросла з менш ніж 100 танкерів на початку 2022 року до приблизно 300-600 на початку 2025 року, залежно від методу підрахунку.