Податкова почала позбавляти ліцензій торгові точки, що нелегально торгують електронними сигаретами. ФОТО

Державна податкова служба провела перевірки 54 торгових точок, що, ймовірно, здійснювали в Києві нелегальний продаж тютюнових виробів, зокрема, електронних сигарет. За 26 з них уже розпочато процес анулювання ліцензії.

Про це йдеться в офіційному листі Державної податкової служби до Асоціації "Укртютюн", який є в розпорядженні редакції.

"Головним управлiнням Державної податкової служби в Києві станом на 25 червня 2025 року проведено контрольно-перевiрочнi заходи 54 господарських одиниць [...], за результатами яких: на 26 одиницях здiйснюються заходи щодо анулювання лiцензiй. Також на 10 одиницях виявлено реалiзацiю тютюнових виробiв та/або рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку встановленого зразка, про що складено вiдповiднi акти та повiдомлено Нацiональній полiцiї Украiни" - сказано в листі начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві Інни Якушко.

Також глава Головного управління ДПС у Києві повідомила, що за результатами згаданих перевірок буде здійснено заходи, передбачені профільним законодавством. І для "вжиття подальших заходів направлено лист до Головного управління Національної поліції у місті Києві".

Дії столичного управління Держподаткової підтверджують попередні обіцянки керівництва Державної податкової служби посилити боротьбу з нелегальним обігом підакцизних товарів.

Так, цього тижня на круглому столі, організованому Американською торговельною палатою, нещодавно призначена в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух "відзначила готовність з боку Державної податкової служби України залучатися в роботу та звернула увагу на необхідність визначення чітких дій, у тому числі з боку бізнесу".

Як повідомлялося, в червні 2025 року журналіст-розлідувач Євгеній Плінський повідомив про проблему масового продажу нелегальних електронних сигарет у київських торговельних центрах.

"В Україні кожен третій підліток курить електронні сигарети. Бо їх можна купити на кожному кроці – попри заборону таких продажів. Буквально в усіх торговельних центрах Києва, майже через кожні 30 метрів, з'явилися острівки, де відкрито йде торгівля забороненими тютюновими виробами. Якісь ароматизовані суміші тютюну для самозамісу, рідини для електронок із усіма видами смаків та добавок, вишневі та полуничні одноразки – з-під прилавка видаються підліткам", – зазначив Плінський, підтверджуючи це відповідними фотодоказами.







