Україна хоче конфіскувати майже 1600 російських вагонів, – законопроєкт

Рада національної безпеки й оборони України вирішила примусово вилучити 1592 російські вагони на користь держави.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради в законопроєкті №13442, передає LIGA.net.

Надалі Рада повинна затвердити це рішення.

Рішення ухвалене "з метою мобілізації фінансових ресурсів держави", а також "для відмови Російській Федерації в доступі до економічних ресурсів, які потенційно можуть бути використані для підтримання ведення війни".

Конфіскацію ініціювала "Укрзалізниця".

Вагони зараз належать російським компаніям "ВЕБ-Лізинг", "ВЕБ.РФ", "Державна транспортна лізингова компанія", "Норд", "Облдорснаб", "Органічний синтез", "Газпромтранс", "Фінансбізнесгруп", "Газпромтранс", "Трансконтейнер".

У середині травня повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурси на відбір управителів для 2710 вагонів та трьох тепловізорів. Ці активи були арештовані в межах кримінальних проваджень і передані АРМА на підставі судових рішень для ефективного управління з метою збереження вартості та забезпечення прозорого використання майна.

У жовтні минулого року АРМА підписало з представниками ТОВ "Фінансово-промислова компанія "Ресурсгруп" договір на управління 434 вагонами, які раніше були арештовані та перебували в користуванні "Укрзалізниці".Вагони належать близько 30 російським компаніям, серед яких – ТОВ "Новая перевозочна компания", АТ "Уголь-Транс", ТОВ "Атлант", ТОВ "ГТИ Менеджмент".