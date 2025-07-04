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Новини
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Україна хоче конфіскувати майже 1600 російських вагонів, – законопроєкт

Україна хоче конфіскувати майже 1600 російських вагонів, – законопроєкт

Рада національної безпеки й оборони України вирішила примусово вилучити 1592 російські вагони на користь держави.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради в законопроєкті №13442, передає LIGA.net.

Надалі Рада повинна затвердити це рішення.

Рішення ухвалене "з метою мобілізації фінансових ресурсів держави", а також "для відмови Російській Федерації в доступі до економічних ресурсів, які потенційно можуть бути використані для підтримання ведення війни".

Конфіскацію ініціювала "Укрзалізниця".

Вагони зараз належать російським компаніям "ВЕБ-Лізинг", "ВЕБ.РФ", "Державна транспортна лізингова компанія", "Норд", "Облдорснаб", "Органічний синтез", "Газпромтранс", "Фінансбізнесгруп", "Газпромтранс", "Трансконтейнер".

У середині травня повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурси на відбір управителів для 2710 вагонів та трьох тепловізорів. Ці активи були арештовані в межах кримінальних проваджень і передані АРМА на підставі судових рішень для ефективного управління з метою збереження вартості та забезпечення прозорого використання майна.

У жовтні минулого року АРМА підписало з представниками ТОВ "Фінансово-промислова компанія "Ресурсгруп" договір на управління 434 вагонами, які раніше були арештовані та перебували в користуванні "Укрзалізниці".Вагони належать близько 30 російським компаніям, серед яких – ТОВ "Новая перевозочна компания", АТ "Уголь-Транс", ТОВ "Атлант", ТОВ "ГТИ Менеджмент".

Автор: 

законопроєкт (1700) конфіскація (353) росія (14618) РНБО (517) Укрзалізниця (4835) вагони (667) арешт майна (119)


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Топ коментарі
+7
не поспішайте! платіть надалі за оренду.
всі ж розуміють, що на наступний день, після відміни воєнного стану, в україні почнеться майдан справедливості?
при чому не в києві, а повсюди. в кожному місті, селі, населеному пункті.
чи, встигнуть зелені мародери втекти?
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04.07.2025 18:31 Відповісти
+6
Хм...а печерський суд імені портнова дозволить?
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04.07.2025 18:26 Відповісти
+5
що заважає?
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04.07.2025 18:30 Відповісти
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Хм...а печерський суд імені портнова дозволить?
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04.07.2025 18:26 Відповісти
"...2710 вагонів та трьох тепловізорів."Джерело: https://censor.net/n3561595

Тепловізори вагони тягають!!!
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04.07.2025 18:29 Відповісти
До сих пір ні? І, мабуть, трьох тепловозів, а не тепловізорів.
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04.07.2025 18:30 Відповісти
що заважає?
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04.07.2025 18:30 Відповісти
не поспішайте! платіть надалі за оренду.
всі ж розуміють, що на наступний день, після відміни воєнного стану, в україні почнеться майдан справедливості?
при чому не в києві, а повсюди. в кожному місті, селі, населеному пункті.
чи, встигнуть зелені мародери втекти?
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04.07.2025 18:31 Відповісти
Певне власники цих кацапських помийок почнуть робити все як завжди-стрибати у вікна))))
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04.07.2025 18:35 Відповісти
А чого до цього часу не конфіскували?
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04.07.2025 18:39 Відповісти
За 11 років московської війни, невже в Україні, є сили в Урядовому кварталі, які відстоюють недержавні інтереси України, а підтримують окупантів та убивць з московії ??
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04.07.2025 18:47 Відповісти
закон исключительно про вагоны? а целиком - никак низзя? вот это вот "все движимое и недвижимое имущество" с целью покрытия убытков ... вероятно, могут нарушиться чьи-то шкурные "совместные" интересы, хотелось бы все себе приватизировать, а не пострадавшим холопам. нефть опять же качается.
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04.07.2025 18:51 Відповісти
Агентура москви керує Україною! Знищити побільше українців, створити режим диктатури, примусити населення до покори, непокірних ліквідувати на "фронті". Всі так званої влади направлені на підрив внутрішньої ситуації і максимальне незаподіяння шкори москалям і їхнім економічним інтересам. Не дивуйтеся, що майно агресора і терориста Московії до цих під не конфісковано.
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04.07.2025 18:53 Відповісти
Просрочене яке корче с себе щось на 4 рік війни вспомнило ,
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04.07.2025 19:20 Відповісти
4 рік війни...суки ******
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04.07.2025 19:50 Відповісти
Турборежим від смарагдових п...в
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04.07.2025 20:10 Відповісти
В чому тільки зараз ?
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04.07.2025 20:13 Відповісти

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