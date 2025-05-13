АРМА шукає управителів для майже трьох тисяч арештованих вагонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурси на відбір управителів для 2710 вагонів та трьох тепловізорів.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Зокрема, розпочато конкурсний відбір управителів за 7 тендерними процедурами.

"Ці активи були арештовані в межах кримінальних проваджень і передані АРМА на підставі судових рішень для ефективного управління з метою збереження вартості та забезпечення прозорого використання майна", – наголосила вона.

Дума нагадала, що завдяки управлінню 434 арештованими вагонами, які перебувають під контролем компанії ТОВ "ФПК "Ресурс Груп", до державного бюджету вже надійшло 1,66 млн грн.

За словами очільниці АРМА, вагони внаслідок тривалого простою потребують технічного огляду та ремонту, але це дозволить розблокувати їхній економічний потенціал і забезпечить надходження до бюджету.

Водночас триває незалежна оцінка ще 17 799 арештованих вагонів, що дозволить найближчим часом розпочати пошук управителів і для цієї партії активів, додала Дума.

Як повідомлялося, у квітні АРМА оголосило конкурс на управління корпоративними правами ТОВ "Вента.Лтд", а саме 24% статутного капіталу підприємства, яке входить до трійки найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Україні.