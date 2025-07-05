Нові умови експорту аграрної продукції до ЄС: У Мінекономіки розповіли про подробиці угоди

Україна та Єврокомісія погодили проєкт змін до Угоди про зону вільної торгівлі, який передбачає збільшення квот на експорт низки українських товарів.

Про це заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка повідомив у Facebook.

Він нагадав, що ЄС не продовжив дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз". Тому з 6 червня торгівля відбувалася, відповідно до тих обмежень, що існували ще до повномасштабної війни.

"Тепер офіційно і з цифрами – ми домовились з ЄС оновити угоду про вільну торгівлю, яка дозволяє і зберегти обсяги торгівлі, досягнуті за часи дії автономних торговельних преференцій", – написав Качка.

Він зауважив, що за підсумками переговорів вдалося отримати "гарний результат".

"Ми детально проговорили умови торгівлі всіх аграрних товарів і отримали гарний результат. З 40 квот – 5 лібералізовано в цілому, у 4 квотах лібералізовано окремі товари, 4 квоти перекомпоновано", – уточнив Качка.

За його словами, сторони домовилися збільшити розмір квот на експорт низки українських товарів до ЄС, порівняно з умовами 2021 року, зокрема:

мед – на 583,3%;

цукор та оброблений крохмаль на – 500%;

сухе молоко – 308%;

яйця – 300%;

вершкове масло – 233,3%;

овес – 192,5%;

кукурудза – 153%;

молоко, вершки, згущене молоко, а також часник – на 150%;

сік яблучний – 150%;

м’ясо птиці – 133,3%;

пшениця – 130%;

етанол – 125%;

ячмінь – 122,2%.

"По відношенню до реальних обсягів торгівлі – 21 з 34 квот має обсяг більший, ніж максимум за час дії преференцій і ще в 3 квотах обсяг більший за експорт 2024 року. 6 квот, в яких обсяг менший за рівень 2024 року, але умови торгівлі дозволяють підтримувати обсяги експорту. Лише для 3 товарів обсяги менші, ніж за часів преференцій", – підсумував Качка.

Він додав, що наступний перегляд умов торгівлі з ЄС можливий у 2028 році

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Як повідомлялося, наприкінці червня єврокомісар із питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович оголосив, що Україна та Єврокомісія завершили переговори щодо перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Тоді він не уточнив подробиць, зазначивши, що домовленість "повністю враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів, на яку звертали увагу держави-члени ЄС та фермери".

Нагадаємо, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз". Після цього торгівля з Україною у ЄС із 6 червня має відбуватися за "довоєнними" правилами. Водночас Єврокомісія обіцяла провести переговори про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

У Мінекономіки України називали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до DCFTA між Україною та ЄС.