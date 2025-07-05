Послуга "єВідновлення" у "Дії" на вихідних не працюватиме: У пресслужбі сервісу пояснили причину

Послуга "єВідновлення" на порталі та в застосунку "Дія" не працюватиме із 8:00 суботи, 5 липня, до 18:00 неділі, 6 липня.

Про це повідомили у пресслужбі сервісу.

"Наша команда оновлюватиме функціонал Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це потрібно для забезпечення стабільної роботи програми "єВідновлення", – пояснили у "Дії".

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Як повідомлялося, у червні Кабмін ухвалив рішення додатково виділити 3,5 млрд грн на програму "єВідновлення". Планується, що ці кошти дозволять видати ще понад 2 тис. житлових сертифікатів на придбання нової оселі, а також профінансовано відбудову будинків на власній земельній ділянці для сотень родин.

Загалом за програмою "єВідновлення" вже понад 100 тис. українських родин отримали кошти на ремонт, відбудову чи нове житло. Зокрема, видано 18 тис. сертифікатів для придбання нового житла замість зруйнованого.