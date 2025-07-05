Мінімальну зарплату для будівельників підвищили вдвічі, – віцепрем’єр Кулеба

Нова Галузева угода з профспілкою передбачає підвищення мінімальних зарплат для будівельників удвічі.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

"Будівельникам підвищили мінімальну зарплату вдвічі. Сьогодні у Бородянці разом із Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України підписали нову Галузеву угоду. Це ключовий документ, який визначає умови для людей, які щодня працюють на будівництві", – написав Кулеба.

За його словами, угода укладена на 2025–2027 роки і є обов’язковою для підприємств, установ та організацій, які працюють у сфері будівництва і виробництва будматеріалів, на її основі мають бути укладені або оновлені колективні договори.

Зокрема, нова Галузева угода передбачає новий гарантований розмір тарифної ставки для працівників – 401% прожиткового мінімуму.

"Тобто мінімальна зарплата тепер – 12142 гривні. Попередній рівень був 231%, або 6995 гривень", – уточнив Кулеба.

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Він додав, що нова угода також включає положення щодо безпеки праці, кваліфікаційних вимог, організації виробничих процесів, правового захисту працівників.

Зауважимо, що середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі "Work.ua" у Києві складає 37 500 грн, писали Наші гроші.