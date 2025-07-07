Колапс у російських аеропортах через дрони: Скасовані сотні рейсів, збитки авіакомпаній перевищили 20 мільярдів рублів

Аеропорти центральної частини Росії, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, на вихідних 5-6 липня зіткнулися з транспортним колапсом та були змушені скасувати сотні рейсів через загрозу дронів.

Збитки російських авіакомпаній через скасування і перенесення рейсів протягом двох днів можуть сягнути близько 20 млрд рублів (понад $250 млн в еквіваленті), пише російський "Коммерсант" із посиланням на підрахунки місцевих експертів та джерела у перевізниках.

Витрати лише через скасування рейсів у першу добу масштабного збою в трьох аеропортах оцінюються в 4-6 млрд руб.

За даними Росавіації, станом на вечір неділі, 6 липня, взагалі не обслуговували рейси п'ять аеропортів:

Іваново ("Южный");

Калуга (Грабцево);

Псков;

Санкт-Петербург ("Пулково");

Тамбов ("Донское").

За неповних дві доби лише у московському аеропорту "Шереметьево" скасували на приліт та виліт 171 рейс, затримувалися на виліт понад дві години 56 рейсів.

У петербурзькому "Пулково" скасували на приліт та виліт 90 рейсів, затримувалися на виліт понад дві години 37 рейсів.

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З найбільш тривалими обмеженнями у роботі зіткнувся аеропорт "Чкалов" у Нижньому Новороді, там скасували на приліт та виліт 26 рейсів, затримувалися на понад дві години на виліт 13 рейсів.

У Росавіації пояснили обмеження у роботі аеропортів необхідністю "забезпечення безпеки польотів" та порадили пасажирам користуватися залізницею, де це можливо.

Російська влада не пояснює конкретні причини зупинки польотів, проте Міноборони РФ регулярно звітує про перехоплені українські дрони, у тому числі над московським регіоном.