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Новини Колапс в аеропортах РФ
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Колапс у російських аеропортах через дрони: Скасовані сотні рейсів, збитки авіакомпаній перевищили 20 мільярдів рублів

аеропорт рф

Аеропорти центральної частини Росії, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, на вихідних 5-6 липня зіткнулися з транспортним колапсом та були змушені скасувати сотні рейсів через загрозу дронів.

Збитки російських авіакомпаній через скасування і перенесення рейсів протягом двох днів можуть сягнути близько 20 млрд рублів (понад $250 млн в еквіваленті), пише російський "Коммерсант" із посиланням на підрахунки місцевих експертів та джерела у перевізниках.

Витрати лише через скасування рейсів у першу добу масштабного збою в трьох аеропортах оцінюються в 4-6 млрд руб.

За даними Росавіації, станом на вечір неділі, 6 липня, взагалі не обслуговували рейси п'ять аеропортів:

  • Іваново ("Южный");
  • Калуга (Грабцево);
  • Псков;
  • Санкт-Петербург ("Пулково");
  • Тамбов ("Донское").

За неповних дві доби лише у московському аеропорту "Шереметьево" скасували на приліт та виліт 171 рейс, затримувалися на виліт понад дві години 56 рейсів.

У петербурзькому "Пулково" скасували на приліт та виліт 90 рейсів, затримувалися на виліт понад дві години 37 рейсів.

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З найбільш тривалими обмеженнями у роботі зіткнувся аеропорт "Чкалов" у Нижньому Новороді, там скасували на приліт та виліт 26 рейсів, затримувалися на понад дві години на виліт 13 рейсів.

У Росавіації пояснили обмеження у роботі аеропортів необхідністю "забезпечення безпеки польотів" та порадили пасажирам користуватися залізницею, де це можливо.

Російська влада не пояснює конкретні причини зупинки польотів, проте Міноборони РФ регулярно звітує про перехоплені українські дрони, у тому числі над московським регіоном.

Автор: 

авіація (2264) аеропорт (1165) росія (14627) авіасполучення (2507) дрони (390)


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Законниє целі)Чи хтось думає,що дабравольци сво лиш попуткати до фронту доставляють?))
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07.07.2025 10:11 Відповісти
Запускати дрони пустишки копічайні в райони аеропортів щоб викликати відміни та затримки рейсів та як я вчора у своєму дописі ділився побажанням Буданову ще додатково звонити на їх службу безпеки з повідомленнями про закладення вибухівки у багажі. Це дійсно приведе до повного колапсу їх авіаційного сполучення та згодом невдоволення ватників цією ситуацією. Треба на їх тероризм відповідати відповідними діями.
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07.07.2025 10:15 Відповісти
Повністю автономні дрони здатні виявити та поцілити у кабіну літака.
Запускати можна з відносно невеликої відстані (як у "Павутині"),
спамити невеликими групами там і сям.
Якщо так посклити сотні авіалайнерів (у кабінах також і критична авіоніка)
незабаром русні доведеться пишатись своєї величчю (тою що у кілометрах)
з вікон назамного транспорту.
Економічний ефект кращий за (майже будь які) санкції.
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07.07.2025 10:23 Відповісти
З їхніми розмірами,це може стати просто жахіттям.Без літаків там буде колапс
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07.07.2025 10:26 Відповісти
Запускати потрібно з території союзних держав.
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07.07.2025 10:31 Відповісти
Почему и зачем?
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07.07.2025 10:50 Відповісти
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07.07.2025 10:31 Відповісти
Фсє фшокє!!!
Інтернет взорвался!!!
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07.07.2025 10:54 Відповісти

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