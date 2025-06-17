Один із найбільших аеропортів Росії конфіскували на користь держави

Арбітражний суд Московської області (Росія) задовольнив у повному обсязі позов Генеральної прокуратури РФ про стягнення в дохід держави ТОВ "ДМЕ Холдинг", яке є власником ключових активів міжнародного аеропорту "Домодєдово" в передмісті Москви.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерело, яке брало участь у судовому процесі.

Як повідомляється, рішення суду набуло чинності негайно: "Позов задоволений повністю та приведений до негайного виконання".

Крім того, суд вжив комплекс забезпечувальних заходів. Зокрема, операційні компанії аеропорту зобов'язані надати представникам Росавіації та ФКП "Аеропорти Півночі" доступ до документації, пов'язаної з діяльністю підприємства, а також до фінансових та технічних даних – з метою "недопущення надзвичайних ситуацій та гарантування безпеки громадян".

Також було накладено обмеження на дії органів управління групи: їм заборонено ухвалювати рішення про додаткову емісію, виплату дивідендів та винагород членам ради директорів, а також здійснювати операції, пов'язані з виведенням коштів чи іншого майна.

Міжнародний аеропорт "Домодєдово" є одним із найбільших повітряних вузлів Росії. Він обслуговує як внутрішні рейси, так і міжнародні напрямки, співпрацюючи із закордонними перевізниками. За даними Росавіації, пасажиропотік аеропорту в 2024 році скоротився на 23%, склавши 15,6 млн осіб. У період із січня по квітень 2025 року трафік знизився на 9% – до 4,2 млн пасажирів.

Позов був поданий Генпрокуратурою РФ у січні та стосувався одразу 30 структур, що входять до групи "Домодєдово", а також її основних власників. Наглядове відомство вимагало передати у власність держави 100% часток ТОВ "ДМЕ Холдинг" та визнати недійсними угоди щодо редоміціляції низки юридичних осіб, які входять до структури групи.

В обґрунтування своєї позиції російська Генпрокуратура заявила, що фактичні бенефіціари аеропорту – Дмітрій Каменщик та Валерій Коган, – будучи резидентами інших держав, контролювали стратегічно важливий об'єкт російської інфраструктури, а також незаконно виводили його прибуток за кордон.

У вересні минулого року повідомлялося, що уряд Росії збирається в найближчі два роки витратити 11 млрд руб. на захист державних та приватних аеропортів від нальотів дронів.

На початку червня цього року стало відомо, що Росія почала споруджувати укриття для літаків на військових базах після масштабної спецоперації Служби безпеки України "Павутина".

Також повідомлялося, що найбільший у світі власник та лізингодавець комерційних літаків – ірландська компанія AerCap – може розраховувати на виплату понад $1 млрд після рішення Високого суду Лондона про те, що страховики мають покрити збитки від викрадених Росією літаків.