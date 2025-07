"Сидять і чекають": У ЄБА пояснили позицію міжнародних інвесторів щодо України

Інтерес міжнародного бізнесу до України існує, але інвестори побоюються вкладати гроші через затягування війни.

Про це виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Анна Дерев’янко розповіла в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

За її словами, міжнародні приватні кошти "поки що сидять на паркані і чекають".

"Інтерес (міжнародних приватних інвесторів, – ред.) є, але він поки що не транслюється в гроші. У нас є жарт всередині команди і в бізнесі, що часто за кордоном ти чуєш: "You have full support with zero budget", – зазначила Дерев’янко.

Водночас вона вважає, що у таких секторах української економіки як оборонка, логістика, будівництво та система охорони здоров'я бізнес в Україні можна вести вже зараз.

"Ми з іноземними компаніями (членами ЄБА, – ред.) вирішили, що треба закликати не чекати припинення вогню, бо потенційно ти можеш довго його чекати. Якщо ти реально розглядаєш Україну, тоді дивись, як тобі побудувати тут бізнес-модель так, щоб бути успішним вже зараз. Ми говоримо про такі сектори як оборонка, логістика, будівництво, система охорони здоров'я – актуальні для сьогоднішнього дня напрямки", – сказала Дерев’янко.

Вона зауважила, що міжнародна публічна допомога Україні надається, поступово запускаються програми страхування воєнних ризиків, тож ті компанії, хто має доступ до цих коштів та програм, можуть швидше заходити в країну.

Очільниця ЄБА додала, що важливо побудувати довіру з кожною з компаній, яку Україна хоче залучити, і в цьому контексті важлива комунікація між керівництвом і першими особами цих міжнародних компаній.

"Це також елемент економічної дипломатії, і ми можемо допомогти з цим. Якщо ми не згуртуємося всі разом – представники бізнесу і влади, – щоб залучати інвесторів зараз в Україну або готувати їх до заходу в Україну, буде дуже важко", – наголосила виконавча директорка ЄБА.

Як повідомлялося, притік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2024 році становив $3,33 млрд, що на чверть, або на $1,16 млрд, менше показника 2023 року.

Левова частка (71,6%) притоку прямих іноземних інвестицій у 2024 році надійшла за рахунок реінвестуванням доходів, отриманих іноземними інвесторами в Україні ($2,38 млрд). Але, порівняно із 2023 роком, сума реінвестованих доходів зменшилась на 30% (-$1,02 млрд).

При цьому, у грудні минулого року перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за 2023 рік становив $4,2 млрд і в уряді очікували його збільшення на 20% у 2024 році.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше оцінював потребу України в інвестиціях у $10-30 мільярдів на рік упродовж наступних 10 років.