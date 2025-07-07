"Українська бавовна": Нацбанк випустив нову монету, присвячену БПЛА "Vampire". ФОТО

Національний банк України (НБУ) випустив нову пам’ятну монету "Українська бавовна. БПЛА "Vampire".

Вона присвячена потужному багатоцільовому дрону Vampire і продовжує тематичний напрям нумізматичної серії "Збройні Сили України", що вшановує українську зброю та її творців, повідомляє пресслужба НБУ.

"Цей український гексакоптер зарекомендував себе як високоефективний засіб ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. Від противника він отримав прізвисько "Баба Яга" – через нищівну силу ударів", – зазначається у повідомленні.

Vampire – високоточний безпілотний літальний апарат нового покоління, розроблений українською компанією SkyFall у 2022 році для забезпечення потреб Сил безпеки й оборони у відсічі повномасштабної російської агресії проти України. Перший такий дрон піднявся у повітря рівно три роки тому, 06 липня 2022 року. Він має шість гвинтів, може нести 15 кг боєзаряду чи іншого вантажу, підніматися на висоту до 500 метрів і має рекомендовану дальність польоту до 15 км.

Номінал монети становить 5 гривень, а тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

На її аверсі зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами від вибухів. У лівій частині композиції розміщено шанці, що підкреслює оборонний характер спротиву. Праворуч – підбитий ворожий танк, який палає, символізуючи успішне знищення ворожої техніки. Над цією динамічною картиною поля бою в польоті завис силует дрона Vampire.

На реверсі монети зображено гексакоптер Vampire у ключовий момент виконання бойового завдання – у польоті під час скидання боєприпасу. Фоном слугує стилізована хмара з блискавками, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завдаваних цим безпілотником. У верхній частині монети – напис VAMPIRE.

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Придбати монету з 8 липня можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а згодом – у банків-дистриб’юторів.

Як повідомлялося, раніше у межах серії "Українська бавовна" Нацбанк випустив монети "БТР-4Е "Буцефал", "Лелека 100", САУ "Богдана" та "Нептун".