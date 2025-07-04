НБУ випустив монету, присвячену Національній поліції України. ФОТО

Національний банк України 4 липня – у День Національної поліції України – ввів в обіг нову обігову пам'ятну монету "Національна поліція України".

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Десять років тому на українські вулиці вийшли перші патрулі принципово нової Національної поліції, відкриваючи особливу сторінку в історії української державності. [...] Сьогодні Національна поліція України – надійний щит та опора для країни, на фронті й у тилу. Саме тому наша нова обігова пам'ятна монета – не просто грошовий знак, а символ пошани та вдячності українським поліцейським", – сказав заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.

Обігова пам'ятна монета "Національна поліція України" має номінал 10 грн, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі монети зображено стилізовану композицію, що демонструє представників різних підрозділів поліції, які уособлюють професійність, мужність і відданість службі. Над композицією розміщена емблема Національної поліції України – восьмикутна зірка з малим Державним Гербом України в центрі. По колу монети зазначено написи: вгорі – "Національна поліція України", внизу – "Служити та захищати" – гасло, що відображає основну місію цього правоохоронного органу.

Дизайн реверсу монети створила Аліса Іванова, аверсу – Володимир Дем'яненко.





Монета "Національна поліція України" є обов'язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам'ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам'ятної монети "Національна поліція України" буде сформована в спеціально оформлені ролики. Ролик міститиме 25 таких обігових пам'ятних монет. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Національної поліції України на тлі Державного прапора України. Тираж роликів – 20 тис. шт.

Придбати ролик з 25 обігових пам'ятних монет "Національна поліція України" можна з 8 липня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (буде реалізовано 12 тис. таких роликів), а також у банках-дистриб'юторах.

Як повідомлялося, Національний банк 27 червня ввів у обіг пам'ятну монету, присвячену 20-річчю запровадження в Україні адміністративного судочинства.

До того Національний банк випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. САУ "Богдана".